Александр Большунов: «Соревнования по ходу сезона были интересными. В каждой гонке мы боролись»

Александр Большунов поделился впечатлениями от внутрироссийского сезона

«Что касается прошедшего сезона, то еще в начале его казалось, что все будет сложно и непонятно. Но когда поняли, что не будет международных стартов, когда пошли наши соревнования, наши этапы Кубка России, то все эти мысли ушли.

Соревнования, которые шли по ходу сезона, они, в принципе, были интересными, была постоянная борьба. Мне было очень интересно, и в каждой гонке мы боролись.

Соревнований было организовано очень много. Они, на мой взгляд, сопоставимы с этапами Кубка мира. И завершился сезон прекрасными соревнованиями, которые прошли здесь, в Кировске», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.