Сергей Турышев: «Никакого противостояния между Большуновым и Устюговым нет. Обычная спортивная борьба, которую почему-то вознесли в ранг вражды»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Турышев Сергей Устюгов Александр Большунов ТАСС Лыжи

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского округа Сергей Турышев высказался об отношениях Александра Большунова и Сергея Устюгова.

«Никакого противостояния нет, ребята амбициозные, каждый хочет показывать максимальный результат.

Это обычная спортивная борьба, которую почему-то вознесли в ранг войны или вражды.

В их действиях нет желания нанести травму или навредить, каждый из них просто стремится к победе», – сказал Турышев.

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2 комментария

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sava k
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Вражды нет, просто оба ненавидят друг друга.
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IrbIS
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насколько мне мерзок саша-солдат, ну какое противостояние или борьба может быть между этими двумя? один лучший лыжник в советской и российской истории, другой какой то колхозник с замашками,
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