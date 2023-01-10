Сергей Турышев: «Никакого противостояния между Большуновым и Устюговым нет. Обычная спортивная борьба, которую почему-то вознесли в ранг вражды»
Главный тренер сборной Ханты-Мансийского округа Сергей Турышев высказался об отношениях Александра Большунова и Сергея Устюгова.
«Никакого противостояния нет, ребята амбициозные, каждый хочет показывать максимальный результат.
Это обычная спортивная борьба, которую почему-то вознесли в ранг войны или вражды.
В их действиях нет желания нанести травму или навредить, каждый из них просто стремится к победе», – сказал Турышев.
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