Сергей Турышев: «Никакого противостояния между Большуновым и Устюговым нет. Обычная спортивная борьба, которую почему-то вознесли в ранг вражды»

Главный тренер сборной Ханты-Мансийского округа высказался об отношениях и .

«Никакого противостояния нет, ребята амбициозные, каждый хочет показывать максимальный результат.

Это обычная спортивная борьба, которую почему-то вознесли в ранг войны или вражды.

В их действиях нет желания нанести травму или навредить, каждый из них просто стремится к победе», – сказал Турышев.

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