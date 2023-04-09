Олег Матыцин: «В следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов, а решение принимать им»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олег Матыцин Министерство спорта России ТАСС Лыжи

Олег Матыцин заявил, что Россия будет приглашать иностранных лыжников на свои соревнования

«Думаю, норвежцам нас не хватает. Конечно, спорт без конкуренции страдает, и лыжный в том числе.

Но я считаю, что мы вместе с национальной и региональными федерациями создали хорошую конкуренцию, мы видим много молодых имен, видим, что у нас есть резерв.

Конечно, мы не закрываемся и не изолируемся ни от кого, всегда готовы приглашать. Думаю, что в следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов, а решение принимать им.

Без России международный спорт теряет многое», — сказал министр спорта РФ. 

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4 комментария

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Data Architector
Ответ Россия будет свободной
всё правильно. а если не приедут - значит, струсили, - а значит, настоящие чемпионы - мы!
Коли чемпион определен, то уже нет России смысла рваться на всякие международные соревнования...
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Viks
Ответ Россия будет свободной
всё правильно. а если не приедут - значит, струсили, - а значит, настоящие чемпионы - мы!
"Россия будет свободной" --- А сейчас НЕ свободная?
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Viks
в следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов" --- Тоже? А кого приглашали в этом сезоне?
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Россия будет свободной
всё правильно.
а если не приедут - значит, струсили, - а значит, настоящие чемпионы - мы!
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