Олег Матыцин: «В следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов, а решение принимать им»

Олег Матыцин заявил, что Россия будет приглашать иностранных лыжников на свои соревнования

«Думаю, норвежцам нас не хватает. Конечно, спорт без конкуренции страдает, и лыжный в том числе.

Но я считаю, что мы вместе с национальной и региональными федерациями создали хорошую конкуренцию, мы видим много молодых имен, видим, что у нас есть резерв.

Конечно, мы не закрываемся и не изолируемся ни от кого, всегда готовы приглашать. Думаю, что в следующем сезоне на соревнования по лыжному спорту тоже будем приглашать иностранных спортсменов, а решение принимать им.

Без России международный спорт теряет многое», — сказал министр спорта РФ.