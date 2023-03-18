Маркус Крамер: «Результаты Устюгова меня не удивляют, потому что я знаю, как хорошо он тренировался, особенно в январе и феврале»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Маркус Крамер ТАСС Лыжи

Тренер Маркус Крамер высказался о победе Сергея Устюгова в спринте на чемпионате России.

Устюгов выиграл золото в классическом спринте, опередив Александра Терентьева и Александра Большунова

«Я рад за него. И эти результаты меня не удивляют, потому что я знаю, как хорошо он тренировался, особенно в январе и феврале», – сказал бывший тренер сборной России. 

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1 комментарий

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imaxim
Маркусу спасибо, что по прежнему пишет планы для нашего лыжника. Искренне надеюсь, что однажды он снова у нас полноценно поработает
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