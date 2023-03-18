Маркус Крамер: «Результаты Устюгова меня не удивляют, потому что я знаю, как хорошо он тренировался, особенно в январе и феврале»
Тренер Маркус Крамер высказался о победе Сергея Устюгова в спринте на чемпионате России.
Устюгов выиграл золото в классическом спринте, опередив Александра Терентьева и Александра Большунова.
«Я рад за него. И эти результаты меня не удивляют, потому что я знаю, как хорошо он тренировался, особенно в январе и феврале», – сказал бывший тренер сборной России.
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