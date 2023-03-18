Маркус Крамер: «Результаты Устюгова меня не удивляют, потому что я знаю, как хорошо он тренировался, особенно в январе и феврале»

Тренер Маркус Крамер высказался о победе в спринте на чемпионате России.

Устюгов выиграл золото в классическом спринте, опередив и .

«Я рад за него. И эти результаты меня не удивляют, потому что я знаю, как хорошо он тренировался, особенно в январе и феврале», – сказал бывший тренер сборной России.