Егор Сорин: «В трех личных дисциплинах на ЧМ Большунов будет предпочтительнее Клэбо. Но на КМ в его нынешнем формате предпочтительнее норвежец»

Тренер Егор Сорин рассказал, кого из лыжников считает наиболее универсальным.

— Самый крутой лыжник-универсал в мире — это Большунов?

— Задаваться вопросом, кто лучше, Большунов или , — это, наверное, так же бессмысленно, как пытаться сравнивать в футболе Криштиану Роналду и Лео Месси.

По мне более универсален Большунов. Мы берем, допустим, четыре индивидуальные дисциплины на чемпионате мира и понимаем, что Александр будет предпочтительнее на трех из них, а Клэбо сильнее, разве что, в спринте.

Но если мы начнем говорить о Кубке мира, тем более в его нынешнем формате, с большим количеством спринтерских гонок и сокращением — дистанционных, более предпочтительно будет выглядеть норвежец.

— А если говорить о женщинах?

— Я еще в начале этого сезона сказал, что с уходом место самой универсальной лыжницы остается вакантным. Сейчас сезон уже фактически завершен, но стать бесспорным лидером женских лыжных гонок пока никто не смог.

Возможно, в ближайшие два года ситуация изменится и такой фаворит появится, но даже если нет, смотреть гонки станет от этого только интереснее, – сказал Сорин.