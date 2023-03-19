Егор Сорин: «В трех личных дисциплинах на ЧМ Большунов будет предпочтительнее Клэбо. Но на КМ в его нынешнем формате предпочтительнее норвежец»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная Норвегии Тереза Йохауг Егор Сорин Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Тренер Егор Сорин рассказал, кого из лыжников считает наиболее универсальным. 

— Самый крутой лыжник-универсал в мире — это Большунов?

— Задаваться вопросом, кто лучше, Большунов или Йоханнес Клэбо, — это, наверное, так же бессмысленно, как пытаться сравнивать в футболе Криштиану Роналду и Лео Месси.

По мне более универсален Большунов. Мы берем, допустим, четыре индивидуальные дисциплины на чемпионате мира и понимаем, что Александр будет предпочтительнее на трех из них, а Клэбо сильнее, разве что, в спринте.

Но если мы начнем говорить о Кубке мира, тем более в его нынешнем формате, с большим количеством спринтерских гонок и сокращением — дистанционных, более предпочтительно будет выглядеть норвежец.

— А если говорить о женщинах?

— Я еще в начале этого сезона сказал, что с уходом Терезы Йохауг место самой универсальной лыжницы остается вакантным. Сейчас сезон уже фактически завершен, но стать бесспорным лидером женских лыжных гонок пока никто не смог.

Возможно, в ближайшие два года ситуация изменится и такой фаворит появится, но даже если нет, смотреть гонки станет от этого только интереснее, – сказал Сорин. 

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5 комментариев

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Щеглот
Счет 3-1 в нашу пользу, получается.

Но тут не количественная разница, а качественная. Вот те 3 большуновские - это примерно одно, а вот то клэбовское - это совсем другое.

Вы никогда не задавались вопросом, почему спринт это полтора километра? Не спрашивали себя? Почему не 100 метров, не 200, не 300?

А все очень просто. Спринт - это порождение масстарта. Было время, когда спринтов еще не было, а масстарты уже были. И было замечено, что основную часть масстарта лыжники неспешно катили толпой. А оживлялись лишь за 1,5-2 километра до финиша.

И было предложено: а давайте мы вот ту скуку смертную отрежем и выкинем, а бодрую концовку оставим! Это будет шибко как хорошо и зрелищно!

Ну так собственно и поступили. То есть спринт - это огрызок масстарта, его финишная часть. Тот же Нортуг сильным спринтером себя не воспринимал, хотя спринты бегал как боженька. Нортуг считал себя сильным финишером. И спринт был для него тренировкой финиша в скиатлонах и марафонах.

То есть у Большунова и Клэбо разный заход. У Большунова - заход правильный, логичный, со стороны собственно лыжных гонок: дистанция в приоритете, а финиш - на почетном втором месте. У Клэбо лыжный заход извращенный: соревнование по огрызку масстарта - во главе угла, а собственно сами лыжи - по остаточному принципу. Как получится.

То есть вот именно поэтому нельзя считать Клэбо истинным лыжником. У него приоритеты не так расставлены. Не по лыжному.
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Йенс Мустерманн
Соблюдение субординации от Сорина (по званию видать он младше), да и не положено в команде доводить до слёз лишний раз данную особу, чересчур впечатлительную и неадекватно относящейся к критике в свой адрес.
Журналист Романов разик ляпнул, что вечно второй всю гонку в гору на Тур де ски рюкзачил, так деточка обиделась и чуть ли год не давала интервью после этого ))
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Данил Логинов
Все по делу сказал, но Месси с Роналду не в тему, как по мне.
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zzzeeerrrooo
Клебо ни разу не обошёл Большунова в дистанционных гонках ЧМ и ОИ
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закрыт по беспределу
Толково
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