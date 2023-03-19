Егор Сорин: «В трех личных дисциплинах на ЧМ Большунов будет предпочтительнее Клэбо. Но на КМ в его нынешнем формате предпочтительнее норвежец»
Тренер Егор Сорин рассказал, кого из лыжников считает наиболее универсальным.
— Самый крутой лыжник-универсал в мире — это Большунов?
— Задаваться вопросом, кто лучше, Большунов или Йоханнес Клэбо, — это, наверное, так же бессмысленно, как пытаться сравнивать в футболе Криштиану Роналду и Лео Месси.
По мне более универсален Большунов. Мы берем, допустим, четыре индивидуальные дисциплины на чемпионате мира и понимаем, что Александр будет предпочтительнее на трех из них, а Клэбо сильнее, разве что, в спринте.
Но если мы начнем говорить о Кубке мира, тем более в его нынешнем формате, с большим количеством спринтерских гонок и сокращением — дистанционных, более предпочтительно будет выглядеть норвежец.
— А если говорить о женщинах?
— Я еще в начале этого сезона сказал, что с уходом Терезы Йохауг место самой универсальной лыжницы остается вакантным. Сейчас сезон уже фактически завершен, но стать бесспорным лидером женских лыжных гонок пока никто не смог.
Возможно, в ближайшие два года ситуация изменится и такой фаворит появится, но даже если нет, смотреть гонки станет от этого только интереснее, – сказал Сорин.
Но тут не количественная разница, а качественная. Вот те 3 большуновские - это примерно одно, а вот то клэбовское - это совсем другое.
Вы никогда не задавались вопросом, почему спринт это полтора километра? Не спрашивали себя? Почему не 100 метров, не 200, не 300?
А все очень просто. Спринт - это порождение масстарта. Было время, когда спринтов еще не было, а масстарты уже были. И было замечено, что основную часть масстарта лыжники неспешно катили толпой. А оживлялись лишь за 1,5-2 километра до финиша.
И было предложено: а давайте мы вот ту скуку смертную отрежем и выкинем, а бодрую концовку оставим! Это будет шибко как хорошо и зрелищно!
Ну так собственно и поступили. То есть спринт - это огрызок масстарта, его финишная часть. Тот же Нортуг сильным спринтером себя не воспринимал, хотя спринты бегал как боженька. Нортуг считал себя сильным финишером. И спринт был для него тренировкой финиша в скиатлонах и марафонах.
То есть у Большунова и Клэбо разный заход. У Большунова - заход правильный, логичный, со стороны собственно лыжных гонок: дистанция в приоритете, а финиш - на почетном втором месте. У Клэбо лыжный заход извращенный: соревнование по огрызку масстарта - во главе угла, а собственно сами лыжи - по остаточному принципу. Как получится.
То есть вот именно поэтому нельзя считать Клэбо истинным лыжником. У него приоритеты не так расставлены. Не по лыжному.
Журналист Романов разик ляпнул, что вечно второй всю гонку в гору на Тур де ски рюкзачил, так деточка обиделась и чуть ли год не давала интервью после этого ))