Савелий Коростелев: «У меня была задача – дождаться ребят и идти вместе с ними. Но Спицов такой темп задавал, что я думал, что уже не усижу»

Савелий Коростелев высказался о выступлении в гонке преследования в финале Кубка России

Коростелев стал в гонке вторым, победил .

«У меня была задача – дождаться ребят и идти вместе с ними. Но Дэн Спицов такой темп задавал, что я думал, что уже не усижу, честно. Но здесь вторая часть более равнинная, если ехать в спине, то можно отдохнуть. Поэтому я был уверен процентов на 70, что у меня хорошо получится отработать финиш.

Последний подъем очень тяжелый, на нем очень тяжело бежать, но Дэн Спицов легкий, быстрый, у него были шансы. Но здесь трасса ледяная, можно подъезжать.

Опыта у меня намного меньше, чем у ребят, но здесь на финише больше решали спринтерские навыки», – сказала в эфире « ».