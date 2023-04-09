Савелий Коростелев: «У меня была задача – дождаться ребят и идти вместе с ними. Но Спицов такой темп задавал, что я думал, что уже не усижу»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Савелий Коростелев Лыжи

Савелий Коростелев высказался о выступлении в гонке преследования в финале Кубка России

Коростелев стал в гонке вторым, победил Александр Большунов

«У меня была задача – дождаться ребят и идти вместе с ними. Но Дэн Спицов такой темп задавал, что я думал, что уже не усижу, честно. Но здесь вторая часть более равнинная, если ехать в спине, то можно отдохнуть. Поэтому я был уверен процентов на 70, что у меня хорошо получится отработать финиш.

Последний подъем очень тяжелый, на нем очень тяжело бежать, но Дэн Спицов легкий, быстрый, у него были шансы. Но здесь трасса ледяная, можно подъезжать.

Опыта у меня намного меньше, чем у ребят, но здесь на финише больше решали спринтерские навыки», – сказала Коростелев в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maratti1987
Ответ Gondeira
Ну и кто после этой гонки скажет, что Спицов - рюкзак?
ну ещё б рюкзачить за юниором и Семиковым, Спицов давно всё доказал всем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OnlyDendy
Теперь главный вопрос: к какому тренеру?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
F242
Ответ Panadol
Ну вот с какого тагого хрена Савелий стал стопом? Распиарили чувака, известных родителей...
Да его сегодня даже Ден не сбросил, второй-третий конькист в России и в пятёрке в мире!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
funningslave
Ответ Gondeira
Ну и кто после этой гонки скажет, что Спицов - рюкзак?
Денис трудяга и пахарь и всегда им был! Рюкзак в лыжах только один и то в норвегии
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gondeira
Ну и кто после этой гонки скажет, что Спицов - рюкзак?
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Panadol
Ответ SkierNSK
Шикарно начал сезон и смог закончить на позитивной ноте. Сейчас главная интрига- в какую группу он пойдёт тренироваться. Очень хочется, чтобы ещё один топ универсал у нас получился.
Ну вот с какого тагого хрена Савелий стал стопом? Распиарили чувака, известных родителей...
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SkierNSK
Шикарно начал сезон и смог закончить на позитивной ноте. Сейчас главная интрига- в какую группу он пойдёт тренироваться. Очень хочется, чтобы ещё один топ универсал у нас получился.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
funningslave
Парню всего 19 лет, а он уже обыгрывает лучших спортсменов страны. Наше светлое будущее беговых лыж! Успехов!
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Ну наконец Савелий Коростылев забежал в призы 🥈
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий