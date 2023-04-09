Александр Большунов: «На разминке сильно упал, палку сломал на повороте, немного тревожно было, но когда гонку побежал, уже все нормально стало»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Кубок России Матч ТВ Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов оценил победу в гонке преследования в финале Кубка России 

«Сегодня один работал, для меня было важно отработать всю дистанцию, как в индивидуальной гонке – в принципе, так и вышло. Понимаю, что по чистому времени тоже выиграл сегодня.

Все нормально получалось, лыжи работали. На разминке так сильно упал, палку сломал на повороте, немного тревожно было, но когда гонку побежал, уже все нормально стало.

Какую оценку поставлю за сезон? Пять с плюсом я себе никогда не поставлю. Но четыре точно есть», – сказал Большунов в эфире «Матч ТВ». 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Щеглот
Терентий себе тоже четыре за сезон поставил)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлесяОлеська
Сашка никогда не филонит: если выходит на лыжню, то борется до конца. С прекрасным сезоном и с Победой в общем зачёте.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Гонка в одну калиточку
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий