Александр Большунов: «На разминке сильно упал, палку сломал на повороте, немного тревожно было, но когда гонку побежал, уже все нормально стало»

Александр Большунов оценил победу в гонке преследования в финале Кубка России

«Сегодня один работал, для меня было важно отработать всю дистанцию, как в индивидуальной гонке – в принципе, так и вышло. Понимаю, что по чистому времени тоже выиграл сегодня.

Все нормально получалось, лыжи работали. На разминке так сильно упал, палку сломал на повороте, немного тревожно было, но когда гонку побежал, уже все нормально стало.

Какую оценку поставлю за сезон? Пять с плюсом я себе никогда не поставлю. Но четыре точно есть», – сказал в эфире « ».