Александр Терентьев: «Для меня сезон уже закончился. Поставлю себе четыре с небольшим минусом из‑за того, что в конце заболел»

Александр Терентьев объяснил, почему не выступит в финале Кубка России и подвел итоги сезона

Финал Кубка стартует 7 апреля в Кировске.

— Я приехал сюда как болельщик. После командного спринта я заболел и сегодня первый раз встал на лыжи. Не катался и не тренировался. Пять дней мне становилось только хуже. Думал, что сюда (в Кировск) вообще не приеду. Я пропускаю этап, просто откатываюсь. Для меня сезон уже закончился.

Очень хочу бежать, но у меня до сих пор заложен нос, кашель. И все еще болезнь не ушла до конца, покатался часик. Поднимаюсь — ощущение, словно пробежал 50 км. Настолько уставшие мышцы оттого, что давно не тренировался. Силы есть тренироваться, но пока самочувствия нету.

Каждый год в конце марта — начале апреля у меня какой‑то вирус. Получается так ежегодно.

— Подведете итоги сезона?

— Поставлю, наверное, четыре себе с небольшим минусом из‑за того, что в конце сезона заболел. А так сезон был прекрасным. Все понравилось. В начале сезона вроде тяжелые были гонки, а потом разогнался и вроде неплохо пробежал.

— Может, есть старт, которым вы особенно довольны?

— Наверное, это этап Кубка в Сыктывкаре, спринт, когда я вышел в финал и со старта до финиша работал на максимуме. И получилось победить. Это был самый пик моей формы.

— То, что спринтерский зачет не выиграли, это досадно? Или это не то, к чему вы прежде всего стремились в этом сезоне? Какая глобальная цель на сезон была изначально?

— Самая главная цель — стабильность! И во второй половине сезона мне удалось показать стабильность. Первые и вторые места. Поэтому я доволен. Кубок — это было как бы дополнение к моей стабильности. Это не было главной целью, — сказал .