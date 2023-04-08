Александр Большунов: «Когда проигрываешь, появляется желание больше ничего не упускать, и ты начинаешь более усиленно готовиться – в этом вся мотивация»
Лыжник Александр Большунов рассказал, где находит мотивацию в условия отстранения
«Понятно, что хочется соревноваться там, но сейчас интерес поднялся, даже у меня взлет сил.
На чемпионате России у меня не все получилось. Но все равно, когда проигрываешь, то появляется такое желание, чтоб больше ничего не упускать, и ты начинаешь более усиленно готовиться, в этом вся мотивация», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.
2 комментария