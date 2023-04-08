Александр Большунов: «Когда проигрываешь, появляется желание больше ничего не упускать, и ты начинаешь более усиленно готовиться – в этом вся мотивация»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Александр Большунов Лыжи

Лыжник Александр Большунов рассказал, где находит мотивацию в условия отстранения

«Понятно, что хочется соревноваться там, но сейчас интерес поднялся, даже у меня взлет сил.

На чемпионате России у меня не все получилось. Но все равно, когда проигрываешь, то появляется такое желание, чтоб больше ничего не упускать, и ты начинаешь более усиленно готовиться, в этом вся мотивация», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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grag68
Да видно что Саня окончательно оправился от болезни, на ЧР после пятнашки было больно на него смотреть
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Lenhen
В этом весь Сан Саныч: светить всегда, светить везде, до дней последних, донца, светить и никаких гвоздей, вот лозунг его и солнца...
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