Александр Большунов: «Когда проигрываешь, появляется желание больше ничего не упускать, и ты начинаешь более усиленно готовиться – в этом вся мотивация»

Лыжник Александр Большунов рассказал, где находит мотивацию в условия отстранения

«Понятно, что хочется соревноваться там, но сейчас интерес поднялся, даже у меня взлет сил.

На чемпионате России у меня не все получилось. Но все равно, когда проигрываешь, то появляется такое желание, чтоб больше ничего не упускать, и ты начинаешь более усиленно готовиться, в этом вся мотивация», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.