Червоткин о марафоне: «Мы меняли лыжи один раз, а не два, как Устюгов, это очень сильно сказалось. Свежие лыжи после 40 км – это 99,9%, что нет шансов догнать»

Лыжник Алексей Червоткин объяснил поражение Александра Большунова в марафоне на ЧР.

Накануне Сергей Устюгов выиграл 50-километровую гонку классикой на чемпионате России в Тюмени, Червоткин стал вторым (с отставанием в 1 минуту 21 секунду), Большунов – третьим (2 минуты 42 секунды).

«Возможно, у Большунова инвентарь был не лучшим. Просто так Саша не проигрывает неприлично много, как сегодня (26 марта – Sports.ru).

И то, что мы меняли лыжи один раз, а не два, как Устюгов, это тоже очень сильно сказалось. До гонки я не знал, что можно было два раза менять лыжи по ходу гонки. Мы с Саньком Большуновым были удивлены.

Смотрю, после сорокового километра Устюгов снова поменял лыжи. Ну и я понял, что гонка для меня уже точно пропала, в смысле борьба за первое место. Свежие лыжи после 40 километров – это 99,9%, что нет шансов догнать, это приговор.

В любом случае Серега молодец, он был подготовлен и знал про две смены лыж. И ехать впереди всех – это не фантики пинать, он здорово провел гонку, – сказал Червоткин.

Александр Большунов: «Устюгов меня сегодня не удивил. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор»