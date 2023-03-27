Червоткин о марафоне: «Мы меняли лыжи один раз, а не два, как Устюгов, это очень сильно сказалось. Свежие лыжи после 40 км – это 99,9%, что нет шансов догнать»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Алексей Червоткин Александр Большунов Лыжи

Лыжник Алексей Червоткин объяснил поражение Александра Большунова в марафоне на ЧР.

Накануне Сергей Устюгов выиграл 50-километровую гонку классикой на чемпионате России в Тюмени, Червоткин стал вторым (с отставанием в 1 минуту 21 секунду), Большунов – третьим (2 минуты 42 секунды).

«Возможно, у Большунова инвентарь был не лучшим. Просто так Саша не проигрывает неприлично много, как сегодня (26 марта – Sports.ru).

И то, что мы меняли лыжи один раз, а не два, как Устюгов, это тоже очень сильно сказалось. До гонки я не знал, что можно было два раза менять лыжи по ходу гонки. Мы с Саньком Большуновым были удивлены.

Смотрю, после сорокового километра Устюгов снова поменял лыжи. Ну и я понял, что гонка для меня уже точно пропала, в смысле борьба за первое место. Свежие лыжи после 40 километров – это 99,9%, что нет шансов догнать, это приговор.

В любом случае Серега молодец, он был подготовлен и знал про две смены лыж. И ехать впереди всех – это не фантики пинать, он здорово провел гонку, – сказал Червоткин.

Александр Большунов: «Устюгов меня сегодня не удивил. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор»

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17 комментариев

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Йенс Мустерманн
Ответ Фансиль Шайдулатов
Якимушкин ,вроде ,последний сезон с ними тренировался
А, ну теперь понятно чего он ноет и особенно о лыжах. Нахватался у лучших в этом деле.
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Фансиль Шайдулатов
Ответ Йенс Мустерманн
Почему почти все нытики сборной собрались в мужской части группы Бородавко? Им ещё только Якимушкина осталось туда добавить и будет бойз-бэнд "Слёзы". Натали Непряева у них там за "мужчину".
Якимушкин ,вроде ,последний сезон с ними тренировался
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Lenhen
Ответ Ivchev
Ну вообще-то он вчера в прямом эфире сказал что у него просто не было третьей пары лыж готовых, а не что типа не знает что можно ири пары использовать
я не цепляюсь к словам и формулировкам, тем более не анализирую с лупой - что сказал человек после 2 часов изматывающей гонки, что сказал после того, когда всё обдумал, узнал все нюансы. ОЧ сказал о сменах, значит посчитал нужным сказать, значит это важно для него
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imaxim
Ответ Ivchev
Да сам Чераоткин же даже говорил, Спицов это вообще всего лишь бонус))
заняли хорошие вторые, третьи места, поборолись, нет чтоб сказать "мы боролись, старались, но Серега был слишком крут, ниче с ним сделать не смогли", зачем, это ж силу соперника признать надо, очень сложно это наверное им сделать)
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Йенс Мустерманн
Почему почти все нытики сборной собрались в мужской части группы Бородавко? Им ещё только Якимушкина осталось туда добавить и будет бойз-бэнд "Слёзы".
Натали Непряева у них там за "мужчину".
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Ivchev
Ответ imaxim
Боже, ахахах, не слышал эти слова Спицова, но если он так их сдал, то это еще больший фейл)
Да сам Чераоткин же даже говорил, Спицов это вообще всего лишь бонус))
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Ivchev
Ответ Lenhen
Дичь какая-то, как такое может быть? кто принимает решения? как доводят до участников соревнований? загадка...
Ну вообще-то он вчера в прямом эфире сказал что у него просто не было третьей пары лыж готовых, а не что типа не знает что можно ири пары использовать
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притвиц
Получается опытный Устюгов выиграл тактически у двух своих претендентов.
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Ivchev
Так вы с с Большуновым не на последние 10км проиграли гонку, а гораздо раньше.
Так и думал, блин, что не надо Сергею менять лыжи в третий, а продолжать на второй паре ло конца.
Что, что-то бы было по-другому?
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imaxim
Ответ Фансиль Шайдулатов
Да и Бородавко знал,(Спицов в прямом эфире во время гонки сказал ,что удивился к тому ,что у Большунова и уЧервоткина только по 2 пары).И это очень глупо с их стороны,сейчас так говорить.И если Устюгов не поменял бы лыжи после 40 км,отрывы плюс минус были бы такими же
Боже, ахахах, не слышал эти слова Спицова, но если он так их сдал, то это еще больший фейл)
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Фансиль Шайдулатов
Ответ imaxim
Лёхе политику партии объяснили, какие отмазки нужно говорить в оправдание того, что просто не вывезли темп Устюгова. И чтоб показания с Большуновым не расходились) Сразу после финиша он сказал «у меня просто не было третьей пары водных лыж» Сейчас он рассказывает, что не знал, что можно 2 раза лыжи менять, хотя об этом например тот же Легков знал за день и на трансляции женского марафона рассуждал об этом изменении. Легков знал, ХМАО знали, Сорин знал, а Бородавко не знал. Дааа, конечно, я так и верю. Проиграли вы, вот и все
Да и Бородавко знал,(Спицов в прямом эфире во время гонки сказал ,что удивился к тому ,что у Большунова и уЧервоткина только по 2 пары).И это очень глупо с их стороны,сейчас так говорить.И если Устюгов не поменял бы лыжи после 40 км,отрывы плюс минус были бы такими же
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Щеглот
Найти вам момент, где сережа ехал по-человечески, а камеру увидел - сгорбился и сделал вид что устал? Там мотать, искать надо, не фантики пинать, но ради вас - я готов.
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болельшица
Алексей, до 40 км, вы все трое сменили одинаковое количество лыж....но к 40 км..отставание было ужу практически в минуту... Неужели сложно признать, что вчера Сергей просто всех вас был на голову выше?! Побеждает сильнейший!
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Ludmila
Как же всё-таки жалко смотрятся эти оправдания. Ни за кого из них по-настоящему не болею, но Устюгов правда вчера выдал чудо-гонку, так что же мешает Большунову и Червоткину признать именно это _главной_ причиной своего поражения? Проиграть сильнейшему здесь и сейчас, человеку, который взял и пошёл ва-банк и сорвал куш - не зазорно.
+3
-3
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Иван Иванов
Эх Алексей) вчера выглядел предпочтительней в глазах общественности)
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imaxim
Лёхе политику партии объяснили, какие отмазки нужно говорить в оправдание того, что просто не вывезли темп Устюгова. И чтоб показания с Большуновым не расходились)

Сразу после финиша он сказал «у меня просто не было третьей пары водных лыж»
Сейчас он рассказывает, что не знал, что можно 2 раза лыжи менять, хотя об этом например тот же Легков знал за день и на трансляции женского марафона рассуждал об этом изменении. Легков знал, ХМАО знали, Сорин знал, а Бородавко не знал. Дааа, конечно, я так и верю. Проиграли вы, вот и все
+5
-3
+2
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Lenhen
Дичь какая-то, как такое может быть? кто принимает решения? как доводят до участников соревнований? загадка...
+2
0
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