Александр Большунов: «Устюгов меня сегодня не удивил. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор»

Александр Большунов не удивлен выступлением Сергея Устюгова на чемпионате России.

Сегодня Устюгов победил в классическом марафоне на 50 км в Тюмени, вторым стал Алексей Червоткин, третьим – Большунов.

«Устюгов меня сегодня не удивил. У него сегодня лыжи получше ехали, он со старта это понял и погнал. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор, особенно в таких сложных условиях, как сегодня.

Когда понимаешь, что твои лыжи катят не так, как тебе хотелось бы, то нужно немного по-другому работать. С Лехой Червоткиным это после финиша обсуждали: вроде бы на подъеме отыграем три-четыре секунды, а потом спуск – и все по новой.

Сложно было бороться. И опять же самочувствие сегодня сказалось, все-таки есть усталость. Объема, который нужно было сделать перед соревнованиями, не было, поэтому неоткуда ждать суперрезультатов», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

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