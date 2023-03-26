Александр Большунов: «Устюгов меня сегодня не удивил. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Сергей Устюгов Александр Большунов Лыжи

Александр Большунов не удивлен выступлением Сергея Устюгова на чемпионате России.

Сегодня Устюгов победил в классическом марафоне на 50 км в Тюмени, вторым стал Алексей Червоткин, третьим – Большунов.

«Устюгов меня сегодня не удивил. У него сегодня лыжи получше ехали, он со старта это понял и погнал. Когда у тебя лыжи немного лучше едут в марафоне, это решающий фактор, особенно в таких сложных условиях, как сегодня.

Когда понимаешь, что твои лыжи катят не так, как тебе хотелось бы, то нужно немного по-другому работать. С Лехой Червоткиным это после финиша обсуждали: вроде бы на подъеме отыграем три-четыре секунды, а потом спуск – и все по новой.

Сложно было бороться. И опять же самочувствие сегодня сказалось, все-таки есть усталость. Объема, который нужно было сделать перед соревнованиями, не было, поэтому неоткуда ждать суперрезультатов», – сказал трехкратный олимпийский чемпион.

Большунов о 3-м месте в марафоне: «Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять»

«Дед замкнул провода в моей голове». Устюгов решился на самый дерзкий марафон в карьере и укатал даже Большунова

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9 комментариев

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Йети
Александр в своем репертуаре)
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grag68
Ответ Россия будет свободной
Как же благородно отвечал на подобные вопросы Устюгов - после скиатлона )
А что там в скиатлоне? У Устюгова лыжи работали хуже?
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zzzeeerrrooo
Ответ selso99
Ясно. Получается, из слов самого Большунова, все свои победы Большунов одержал только благодаря лыжам. Ну ок.
Удивительно что не санкам
0
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SkierNSK
Ответ imaxim
Да у Устюгова просто лыжи с пропеллером были, ему даже делать ничего не надо было сегодня. Любой сегодня выиграл бы на его парах, ага))
Да, забавно. Меня же как раз удивило, что Большунов и Червоткин работали сменами и не могли догнать Устюгова. Просто фантастическая гонка в исполнении Устюгова.
+1
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selso99
Ясно. Получается, из слов самого Большунова, все свои победы Большунов одержал только благодаря лыжам. Ну ок.
+2
-1
+1
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Ekaterina Zakharova
Ответ imaxim
Да у Устюгова просто лыжи с пропеллером были, ему даже делать ничего не надо было сегодня. Любой сегодня выиграл бы на его парах, ага))
Клебо прислал 😂
+1
-1
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imaxim
Да у Устюгова просто лыжи с пропеллером были, ему даже делать ничего не надо было сегодня. Любой сегодня выиграл бы на его парах, ага))
+7
0
+7
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Россия будет свободной
Как же благородно отвечал на подобные вопросы Устюгов - после скиатлона )
+9
-1
+8
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Йенс Мустерманн
Проиграл - вали всё на плохие лыжи.
Аксиома вечно второго.
☝🏻✍🏻
+7
-2
+5
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