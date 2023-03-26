Большунов о 3-м месте в марафоне: «Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять»

Александр Большунов признался, что «офигел» после финиша в марафоне на чемпионате России.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам занял третье место в 50-километровом марафоне в Тюмени. Он отстал на 2 минуты 42 секунды от победителя гонки – Сергея Устюгова.

«Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять. Мы и на «Чемпионских высотах» один раз меняли, и в том году на чемпионате России нам так же говорили, чтобы один раз меняли. И на Кубке мира еще два года назад тоже практика была, что можно только один раз менять.

Конечно, я посмотрел, что по две пары лыж лежат, но даже не понимал, почему ребята кладут по две пары. Думал, просто будут выбирать, а оказывается, что то ли перед гонкой, то ли когда они поменяли правила… Мы с Лехой (Червоткиным) сильно удивились после финиша, когда узнали, что два раза можно было лыжи менять. Когда у человека есть возможность поменять, то конечно, хоть лыжи и средние, поменяли бы.

Когда перестал всерьез бороться? После того, как мы лыжи поменяли, и Леха Червоткин меня объехал справа на спуске и поехал дальше. Тогда я и понял, что сегодня без вариантов. Нужно просто доезжать, не насиловать свой организм. Я понимал, что нет смысла упираться, когда нет никакой возможности бороться за победу», — сказал Большунов.

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км, Червоткин уступил почти 1,5 минуты, Большунов – больше 2,5