Большунов о 3-м месте в марафоне: «Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Алексей Червоткин Александр Большунов Чемпионские высоты Лыжи

Александр Большунов признался, что «офигел» после финиша в марафоне на чемпионате России.

Сегодня трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам занял третье место в 50-километровом марафоне в Тюмени. Он отстал на 2 минуты 42 секунды от победителя гонки – Сергея Устюгова.

«Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять. Мы и на «Чемпионских высотах» один раз меняли, и в том году на чемпионате России нам так же говорили, чтобы один раз меняли. И на Кубке мира еще два года назад тоже практика была, что можно только один раз менять.

Конечно, я посмотрел, что по две пары лыж лежат, но даже не понимал, почему ребята кладут по две пары. Думал, просто будут выбирать, а оказывается, что то ли перед гонкой, то ли когда они поменяли правила… Мы с Лехой (Червоткиным) сильно удивились после финиша, когда узнали, что два раза можно было лыжи менять. Когда у человека есть возможность поменять, то конечно, хоть лыжи и средние, поменяли бы.

Когда перестал всерьез бороться? После того, как мы лыжи поменяли, и Леха Червоткин меня объехал справа на спуске и поехал дальше. Тогда я и понял, что сегодня без вариантов. Нужно просто доезжать, не насиловать свой организм. Я понимал, что нет смысла упираться, когда нет никакой возможности бороться за победу», — сказал Большунов.

❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км, Червоткин уступил почти 1,5 минуты, Большунов – больше 2,5

Материалы по теме

33 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Serz_biatlon
Ну Сашок слукавил про лыжи, ещё и Червоткина приплëл) Интервью Алексея сразу после финиша, все слышали, про смену лыж всё знал, просто лыж катучих столько не набралось. Короче Лось сегодня был просто сильнее! 💪 Ну для Большого это и хорошо, мотивации будет ещё больше, а когда Саша заряжен это для наших лыж всегда праздник! Ну, а для Сергея эта победа, тоже мотивация -продолжать в том же духе на следующий год и дальше до Олимпиады!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tatyana@griga
Ответ dirli
Одного не понимаю, вот почему многие комментаторы так реагируют на результат Большунова? Он не человек, он не способен проиграть? Да, сегодня совпало несколько факторов, которые предопределили результат. проиграл и проиграл, жизнь не останавливается, завтра выиграет. Сегодня Устюгов очень грамотно провел гонку, гуляй они толпой двадцаточку, Большунов скорее всего усидел бы. Сергей рисковал, у него было два варианта, либо Олссон на ЧМ13, либо Полторанин на ОИ18. В итоге гонка получилась интересной, все довольны. Грубо говоря, сегодня план Устюгова на гонку оказался лучше, в Малиновке на скиатлоне план Больушнова оказался лучше, когда он сделал отрыв на переобувание, пока Устюгов попал в трафик. Важно то, что Устюгов и Больушнов интереснее чем только Большунов) Не будь Устюгова и Малиновка, и Тюмень были очень скучными с точки зрения интриги.
Один здравый комментарий
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
heivani
Ответ Guillermo
Червь кстати мог догнать на последнем круге, особенно с учетом судорог Сергея. Бросил бороться по его словам как раз за 10-15 км, когда можно было на лучшие лыжи прыгнуть.
Да,судя по самочувствию Леши,он на самом деле не напрягался на последней десятке.Вопрос,почему? Если силенки были
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dirli
Одного не понимаю, вот почему многие комментаторы так реагируют на результат Большунова?
Он не человек, он не способен проиграть? Да, сегодня совпало несколько факторов, которые предопределили результат. проиграл и проиграл, жизнь не останавливается, завтра выиграет.
Сегодня Устюгов очень грамотно провел гонку, гуляй они толпой двадцаточку, Большунов скорее всего усидел бы. Сергей рисковал, у него было два варианта, либо Олссон на ЧМ13, либо Полторанин на ОИ18. В итоге гонка получилась интересной, все довольны.
Грубо говоря, сегодня план Устюгова на гонку оказался лучше, в Малиновке на скиатлоне план Больушнова оказался лучше, когда он сделал отрыв на переобувание, пока Устюгов попал в трафик.
Важно то, что Устюгов и Больушнов интереснее чем только Большунов) Не будь Устюгова и Малиновка, и Тюмень были очень скучными с точки зрения интриги.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexisarguello
Ответ Rinat Gazimzyanov
Помогла бы. Они могли поменять сразу. Вдруг первая оказалась не удачной.
Ну отстали бы ещё сильнее на пересмене. У Устюгова-то прекрасно катили. При том, что он начинал на худшей паре, а финишировал на лучшей.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexisarguello
Ответ Guillermo
Червь кстати мог догнать на последнем круге, особенно с учетом судорог Сергея. Бросил бороться по его словам как раз за 10-15 км, когда можно было на лучшие лыжи прыгнуть.
К последнему кругу он проигрывал уже минуту. Из области фантастики. У Серёги хоть и судороги, но темп он держал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ParovozovArkadij
Ответ alexisarguello
Я сегодня наверное впервые в жизни видел, как Саныча УКАТАЛИ. Я даже не думал раньше, что это возможно - УКАТАТЬ Большунова темпом. Я впервые в жизни видел, как Большунов бросает бороться на середине дистанции. Серёга показал, что он тоже человек - из костей и плоти. Вот это Устюг, вот это мощь! Выражаясь терминологией Бокса/ММА: Устюгов наверное надолго залезет в голову Сан Санычу)
Было ещё преследование в Тронхейме, когда случился залёт с лыжами. А также марафон в Энгадине и масстарт ВдФ-2022, где Саныч был не очень свеж.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
imaxim
Ответ Rinat Gazimzyanov
Помогла бы. Они могли поменять сразу. Вдруг первая оказалась не удачной.
Чем? Устюгов уже уехал, остальных они скинули до первой смены
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
alexisarguello
Я сегодня наверное впервые в жизни видел, как Саныча УКАТАЛИ. Я даже не думал раньше, что это возможно - УКАТАТЬ Большунова темпом. Я впервые в жизни видел, как Большунов бросает бороться на середине дистанции. Серёга показал, что он тоже человек - из костей и плоти. Вот это Устюг, вот это мощь! Выражаясь терминологией Бокса/ММА: Устюгов наверное надолго залезет в голову Сан Санычу)
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex Ell
Сегодня все по делу-Устюгов был явно сильнее всех,Большунов не в лучшей форме,но все равно достойно выступил на ЧР.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Ответ Йенс Мустерманн
Опять дело в лыжах при проигрыше вечно второго. Ничего не меняется в этом мире.
Он не отрицает что не в форме. Он ещё до старта Чемпионата об этом говорил. Просто в данной гонке удачная пара лыж имела решающее значение.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksey Novikov
То ли лыжи не едут, то ли Устюгов Красава
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Если б у Большунова было даже 5 пар лыж - они бы ему сегодня не помогли
+3
-6
-3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Ответ imaxim
Ну значит очевидно недоработка Бородавко раз он не донёс информацию до Большунова и Червоткина. Но третья пар лыж сегодня вряд ли бы помогла
Помогла бы. Они могли поменять сразу. Вдруг первая оказалась не удачной.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rinat Gazimzyanov
Ответ heivani
Ну так,Устюгов вас уже укатал и на первых двух пар лыж.Вряд ли третья пара оказала какое-то влияние на распределение мест.
Имея 3 пары лыж ты может бежать на всю прыть. А когда две пары то более осторожно бежишь по такой трассе. Даже если он лукавит что не знал правило это не значит что если мог то поставил лыжи. Просто не было 3х пар.Конечно никто не ждал такой прыти с первым метров.Давно такого не было.Вообще не одной гонки такой не помню. Было на 20 км убегали.Было бы 3 пары Боле наверно поменял бы сразу, так первая не удачная оказалась.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Россия будет свободной
Школа Бородавко:
"Мы правил не читаем.
А зачем?"
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина я
Ответ Olga.t
Почему-то Устюгов и его тренеры знали, а Болле и Бородавко нет. Да и Лось оторвался от вас прилично до смены лыж, а потом только прибавлял. Лось просто сегодня был сильнее без всяких оговорок!
Отшельник-Лось знал, а команда Бородавко - нет. Оооочень сомнительно😏
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ольга Линде
Я кстати тоже удивилась, услышав, что лыжи можно менять дважды.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
grag68
Да было видно, что лыжи не катять. На спусках много проигрывали
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Екатерина я
Ответ heivani
Ну так,Устюгов вас уже укатал и на первых двух пар лыж.Вряд ли третья пара оказала какое-то влияние на распределение мест.
Абсолютно! Причина сегодня не в третьей паре лыж. Не в количестве, а, возможно, в качестве? Или в самочувствии? Жаль, Большунов не сказал, как есть.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Ответ _Lena_
Скорее он офигел от прыти Устюгова. Так и скажи что не шмог, а не ищи глупые оправдания.
Лыжи у него действительно хуже работали. Причём весь чемпионат на классике.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Guillermo
Ответ heivani
Ну так,Устюгов вас уже укатал и на первых двух пар лыж.Вряд ли третья пара оказала какое-то влияние на распределение мест.
Червь кстати мог догнать на последнем круге, особенно с учетом судорог Сергея. Бросил бороться по его словам как раз за 10-15 км, когда можно было на лучшие лыжи прыгнуть.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sava k
Лукавит Александр. Просто стимулы победить далеко не те.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Почему-то Устюгов и его тренеры знали, а Болле и Бородавко нет.
Да и Лось оторвался от вас прилично до смены лыж, а потом только прибавлял.
Лось просто сегодня был сильнее без всяких оговорок!
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Orion_17
А это надо хоть иногда с командой тусить, разговаривать, новости узнавать)))
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий