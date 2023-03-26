Большунов о 3-м месте в марафоне: «Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять»
Александр Большунов признался, что «офигел» после финиша в марафоне на чемпионате России.
Сегодня трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам занял третье место в 50-километровом марафоне в Тюмени. Он отстал на 2 минуты 42 секунды от победителя гонки – Сергея Устюгова.
«Я немного офигел после финиша, когда узнал, что можно было два раза лыжи менять. Мы и на «Чемпионских высотах» один раз меняли, и в том году на чемпионате России нам так же говорили, чтобы один раз меняли. И на Кубке мира еще два года назад тоже практика была, что можно только один раз менять.
Конечно, я посмотрел, что по две пары лыж лежат, но даже не понимал, почему ребята кладут по две пары. Думал, просто будут выбирать, а оказывается, что то ли перед гонкой, то ли когда они поменяли правила… Мы с Лехой (Червоткиным) сильно удивились после финиша, когда узнали, что два раза можно было лыжи менять. Когда у человека есть возможность поменять, то конечно, хоть лыжи и средние, поменяли бы.
Когда перестал всерьез бороться? После того, как мы лыжи поменяли, и Леха Червоткин меня объехал справа на спуске и поехал дальше. Тогда я и понял, что сегодня без вариантов. Нужно просто доезжать, не насиловать свой организм. Я понимал, что нет смысла упираться, когда нет никакой возможности бороться за победу», — сказал Большунов.
❄️ Лыжи. Чемпионат России. Устюгов выиграл классический масс-старт на 50 км, Червоткин уступил почти 1,5 минуты, Большунов – больше 2,5
Он не человек, он не способен проиграть? Да, сегодня совпало несколько факторов, которые предопределили результат. проиграл и проиграл, жизнь не останавливается, завтра выиграет.
Сегодня Устюгов очень грамотно провел гонку, гуляй они толпой двадцаточку, Большунов скорее всего усидел бы. Сергей рисковал, у него было два варианта, либо Олссон на ЧМ13, либо Полторанин на ОИ18. В итоге гонка получилась интересной, все довольны.
Грубо говоря, сегодня план Устюгова на гонку оказался лучше, в Малиновке на скиатлоне план Больушнова оказался лучше, когда он сделал отрыв на переобувание, пока Устюгов попал в трафик.
Важно то, что Устюгов и Больушнов интереснее чем только Большунов) Не будь Устюгова и Малиновка, и Тюмень были очень скучными с точки зрения интриги.
"Мы правил не читаем.
А зачем?"
Да и Лось оторвался от вас прилично до смены лыж, а потом только прибавлял.
Лось просто сегодня был сильнее без всяких оговорок!