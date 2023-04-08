Наталья Непряева: «Скорее всего, побегу 50 км в Апатитах в следующую субботу»

Лыжница Наталья Непряева рассказала, что примет участие в гонке на 50 км в Апатитах

Сегодня спортсменка одержала победу в коньковом спринте в финале Кубка России в Кировске.

– Сегодня все сложилось хорошо, лыжи работали лучше, чем накануне, когда с ними были проблемы: с первого подъема поняла, что работа лыж не та, к которой привыкла. Коньковый инвентарь подготовить намного легче, чем классический, поэтому сегодня – никаких претензий.

Самочувствие? На прологе было не очень хорошее состояние, но рада, что к финалу проработалась, кондиции вернулись.

– Насколько контактной была борьба на сложной кировской трассе?

– Действительно очень скоростной круг. Надо быть на голову сильнее соперниц, чтобы сделать отрывы. Но я старалась мыслить тактически, а не просто убегать «в точку». Не то физическое состояние, чтобы взять и уйти своим темпом.

– Как вам маленький город Кировск?

– Очень классно и красиво. Была в прошлом году, но не бежала гонки, потому что болела. Зато покаталась на горных лыжах. На этот раз тоже останемся на несколько дней, проведем небольшую закатку, чтобы получить удовольствие. Надеюсь, погода порадует.

– Кировск для вас – конец сезона?

– Скорее всего, побегу 50 км в Апатитах в следующую субботу. Насчет 5 километров 12 апреля еще не знаю, но 50 – процентов на 90, – сказала Непряева.