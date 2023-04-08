Степанова о втором месте в спринте: «Хотелось ущипнуть Непряеву. Ну ничего, я завтра еще покусаю ее»
Лыжница Вероника Степанова прокомментировала второе место в спринте в финале Кубка России
Победу одержала Наталья Непряева.
– Хотелось ущипнуть Непряеву. Ну ничего, я завтра еще покусаю ее.
– Как раскладывались на финал?
– Я вообще смотрела уже по ходу дистанции, как чувствую себя. Бывает, что нет сил. Я перетерпела, а досадное падение Ани (Грухвиной) придало все равно сил, – сказала Степанова.
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