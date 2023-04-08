Степанова о втором месте в спринте: «Хотелось ущипнуть Непряеву. Ну ничего, я завтра еще покусаю ее»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Непряева Анна Грухвина Вероника Степанова Лыжи

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала второе место в спринте в финале Кубка России

Победу одержала Наталья Непряева.

– Хотелось ущипнуть Непряеву. Ну ничего, я завтра еще покусаю ее.

– Как раскладывались на финал?

– Я вообще смотрела уже по ходу дистанции, как чувствую себя. Бывает, что нет сил. Я перетерпела, а досадное падение Ани (Грухвиной) придало все равно сил, – сказала Степанова.

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11 комментариев

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Maxximus
Ответ mold-cel
будем откровенны, кто из нас не хотел бы ущипнуть Непряеву..
Я бы не хотел 😂 У меня есть более интересные экземпляры 😂
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Сергей Жарковский
Непряева и завтра тоже тебя сделает! Твои интервью не более чем бла бла бла!🤣🤣🤣
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Booligan
Зубы не сломай
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Melnikov1968
Непряеву о первом месте не спрашивают,а Степанову о втором только в путь. Шикарная работа журналистов. Кто громче все орет,к тому и бежим. Очень логично:)
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lyublyu Costornaya
завтра выиграешь, ты лучшая
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mold-cel
будем откровенны, кто из нас не хотел бы ущипнуть Непряеву..
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Грустный Тролль
Ответ Savarona25
У Степановой весь пар ушел в гудок (бесконечные публичные высказывания). А еще мечтает о международной конкуренции.
Она может мечтать сколько угодно. На международных соревнованиях она уже вряд ли когда-либо выступит. Наговорила много уже + еще наговорит
+9
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Ковид 07.10.52
Вылезла из своры при власти....Степенова тяфкает, Непряева на лыжах идет к победам....
+6
-6
0
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Savarona25
У Степановой весь пар ушел в гудок (бесконечные публичные высказывания). А еще мечтает о международной конкуренции.
+19
-7
+12
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янетыитынея
Что с лицом, Степанова?
+8
-8
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Волька-ибн-Алёша
Александр Островский «Свои собаки грызутся, чужая не приставай!»
+4
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