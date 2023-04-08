Степанова о втором месте в спринте: «Хотелось ущипнуть Непряеву. Ну ничего, я завтра еще покусаю ее»

Лыжница Вероника Степанова прокомментировала второе место в спринте в финале Кубка России

Победу одержала .

– Хотелось ущипнуть Непряеву. Ну ничего, я завтра еще покусаю ее.

– Как раскладывались на финал?

– Я вообще смотрела уже по ходу дистанции, как чувствую себя. Бывает, что нет сил. Я перетерпела, а досадное падение Ани ( ) придало все равно сил, – сказала .