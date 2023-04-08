Наталья Непряева: «Очень рада что сегодня смогла подтвердить свой авторитет – я даже не постесняюсь этого слова»

Лыжница Наталья Непряева оценила победу в спринте в финале Кубка России в Кировске

Накануне Непряева разделила победу в классической гонке с раздельным стартом с Анастасией Прокофьевой.

«Когда победу не приходится делить, это всегда лучше, чем когда ты ее разделяешь с кем-то. Хоть я и рада, конечно, за Настю (Прокофьеву), но все равно – первое место это первое место. Поэтому я очень рада что сегодня смогла подтвердить свой авторитет – я даже не постесняюсь этого слова.

Надеюсь, что завтра самочувствие будет нормальное и я смогу провести свою гонку, ни на кого не обращая внимание. Все-таки сзади, как я понимаю, у (Степановой) уже достаточно много секунд. Посмотрим, будем отталкиваться от самочувствия.

На забегах я уже чувствовала себя намного лучше, хотя на прологе было такое вялое самочувствие. Думаю, это из-за того, что очень ранний старт все-таки. Вы бы видели меня на завтраке – я туда просто с закрытыми глазами пришла! Все-таки я люблю больше, когда гонки проходят во второй половине дня, мне легче так. Думаю, что это немного повлияло на пролог, такая утренняя вялость.

У Даши всегда был потенциал, потому что она очень часто обгоняет меня на малых ускорениях. Я всегда знала, что она может бегать спринты, но рада, что она это подтверждает. Раскрылась в конце сезона правда, но это лучше, чем ничего», – рассказала Непряева в эфире «Матч ТВ».