Наталья Непряева: «Очень рада что сегодня смогла подтвердить свой авторитет – я даже не постесняюсь этого слова»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Кубок России Наталья Непряева Вероника Степанова Анастасия Прокофьева (Рыгалина) Лыжи

Лыжница Наталья Непряева оценила победу в спринте в финале Кубка России в Кировске

Накануне Непряева разделила победу в классической гонке с раздельным стартом с Анастасией Прокофьевой.

«Когда победу не приходится делить, это всегда лучше, чем когда ты ее разделяешь с кем-то. Хоть я и рада, конечно, за Настю (Прокофьеву), но все равно – первое место это первое место. Поэтому я очень рада что сегодня смогла подтвердить свой авторитет – я даже не постесняюсь этого слова.

Надеюсь, что завтра самочувствие будет нормальное и я смогу провести свою гонку, ни на кого не обращая внимание. Все-таки сзади, как я понимаю, у Вероники (Степановой) уже достаточно много секунд. Посмотрим, будем отталкиваться от самочувствия.

На забегах я уже чувствовала себя намного лучше, хотя на прологе было такое вялое самочувствие. Думаю, это из-за того, что очень ранний старт все-таки. Вы бы видели меня на завтраке – я туда просто с закрытыми глазами пришла! Все-таки я люблю больше, когда гонки проходят во второй половине дня, мне легче так. Думаю, что это немного повлияло на пролог, такая утренняя вялость.

У Даши всегда был потенциал, потому что она очень часто обгоняет меня на малых ускорениях. Я всегда знала, что она может бегать спринты, но рада, что она это подтверждает. Раскрылась в конце сезона правда, но это лучше, чем ничего», – рассказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Надежда67
Наталья,умничка,не сбавляет обороты .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Поговорим о разном
Огромные Поздравленья Натали Непряевой!!! МОЛОДЧИНА!!!! Я тоже рада очень сильно её победам. Желаю Здоровья побольше и новых успехов!!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Кузнецов
Болею за Наталью и теперь уже персонально против пропагандистки и девушки сотрудника Раши тудей Степановой.
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биатлонная зима
Сезон в одну калиточка Наташа молодец 👏
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ковид 07.10.52
Молодец, в одни ворота обыграла болтушку....
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий