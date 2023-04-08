Краснов о падении Коростелева в финале спринта: «Очень удивлен, что он на финише подъехал ко мне с претензиями»

Лыжник Андрей Краснов заявил, что не причастен к падению Савелия Коростелева в спринте

Коростелев упал в финале конькового спринта в финале Кубка России в Кировске и занял пятое место. Краснов стал вторым.

– Что у вас произошло с ?

– Ничего не произошло, я даже удивился и подумал, что он меня с кем‑то перепутал. Я совершил свой маневр с запасом, не было даже сомнений, что я делал что‑то не так. Мои лыжи не задели его, ну, посмотрим видео. Мне кажется, что контакта не было.

– Успели пообщаться?

– Я подойду к нему, поговорим.

– Он сказал: «Андрюха меня уронил и выбил лыжу на спуске».

– Ничего не делал, я уже много бегаю и если нарушил, то подойду извинюсь и получу санкции от судей. Но в этом случае я не сомневаюсь и очень удивлен, что он на финише подъехал ко мне с претензиями, – сказал лыжник.

Коростелев о падении в финале спринта: «Краснов пяткой ботинка выбил мне почти полметра лыжи, хотя он говорит, что даже не почувствовал толчка»