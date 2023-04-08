Коростелев о падении в финале спринта: «Краснов пяткой ботинка выбил мне почти полметра лыжи, хотя он говорит, что даже не почувствовал толчка»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Глеб Ретивых Кубок России Андрей Краснов Савелий Коростелев Лыжи

Лыжник Савелий Коростелев считает, что Андрей Краснов помешал ему в финале спринта

Коростелев упал незадолго до финиша спринта свободным стилем в финале Кубка России в Кировске. В итоге он занял пятое место.

«Меня ребята с двух сторон обкатывать начали. Я рассчитывал, что я за ними просто скакану на финиш. Но я не заметил, кто там слева был – он лыжи мне снес. Меня Глеб Ретивых до последнего держал, видимо, вспомнил момент с прошлого чемпионата России, когда мы вместе улетели, и решил меня подстраховать. Я ехал метров 10 на нем, на его палке, но там было без шансов.

Да, Андрей Краснов был левее меня. Я еще подскакиваю, смотрю: о, Дэн Филимонов лежит! Можно еще за пятое место побороться.

Пересечение лыж сто процентов было, но, как говорит Андрей, он даже не почувствовал толчка. Но я отчетливо видел, что он пяткой ботинка выбил мне почти полметра лыжи. У меня даже на видео видно, что лыжа уходит просто в другую ногу», – рассказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».

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4 комментария

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funningslave
Ответ Щеглот
Прихвостень устюговский) Еще ничего не сделал, а уже интервью раздает направо-налево. Готов теперь биться об заклад, что ничего у него не получится в итоге. Потому что если у тебя кумир устюгов - это сразу пиши пропало. Вечно падать будет и на судьбу жаловаться.
Желаю Савелию бегать, как Устюгов в 2017-м и чтобы его на ОИ на пике формы допустили. Всем бы такую карьеру как у Лося)
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funningslave
Как говорится: того, кто впереди не волнует то, что сзади. Учись малец, на кубке мира и не такое бывает. Все, что нужно извлечь из этого это то, что перед спуском надо выбирать грамотно позицию, чтобы никто тебя не уронил.
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Щеглот
Прихвостень устюговский) Еще ничего не сделал, а уже интервью раздает направо-налево. Готов теперь биться об заклад, что ничего у него не получится в итоге. Потому что если у тебя кумир устюгов - это сразу пиши пропало. Вечно падать будет и на судьбу жаловаться.
0
-4
-4
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Bernie
Краснов не видел даже , шёл по своей траектории. Тот, что случилось , следствие плотной борьбы , это спринт. Савелия очень жалко. Тоже был достоин подиума.
+4
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