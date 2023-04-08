Коростелев о падении в финале спринта: «Краснов пяткой ботинка выбил мне почти полметра лыжи, хотя он говорит, что даже не почувствовал толчка»

Лыжник Савелий Коростелев считает, что Андрей Краснов помешал ему в финале спринта

Коростелев упал незадолго до финиша спринта свободным стилем в финале Кубка России в Кировске. В итоге он занял пятое место.

«Меня ребята с двух сторон обкатывать начали. Я рассчитывал, что я за ними просто скакану на финиш. Но я не заметил, кто там слева был – он лыжи мне снес. Меня Глеб Ретивых до последнего держал, видимо, вспомнил момент с прошлого чемпионата России, когда мы вместе улетели, и решил меня подстраховать. Я ехал метров 10 на нем, на его палке, но там было без шансов.

Да, Андрей Краснов был левее меня. Я еще подскакиваю, смотрю: о, Дэн Филимонов лежит! Можно еще за пятое место побороться.

Пересечение лыж сто процентов было, но, как говорит Андрей, он даже не почувствовал толчка. Но я отчетливо видел, что он пяткой ботинка выбил мне почти полметра лыжи. У меня даже на видео видно, что лыжа уходит просто в другую ногу», – рассказал Коростелев в эфире «Матч ТВ».