Сергей Устюгов: «Когда спринтеры заканчивают, они уходят в марафоны. Но я пока не особо заканчиваю карьеру»

Лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос о продолжении карьеры

Сегодня спортсмен выиграл Югорский марафон в Ханты-Мансийске.

«За этот сезон поставлю себе пять баллов из пяти. Те задачи, которые я ставил вместе с , удалось реализовать. Спасибо всей команде и тренерскому штабу во главе с Маркусом.

Так получилось, что выигрывал только спринты и марафоны. Когда спринтеры заканчивают, они уходят в марафоны. Но я пока не особо заканчиваю карьеру.

Очень рад, что удалось выиграть марафон в свой день рождения. Отметил его на лыжах, как и обычно в принципе. На самом деле только мои рывки сегодня поддерживали, а когда кто-то другой выходил вперед, его не поддерживали. Получается, что меня активно пасли биатлонисты, ха-ха.

Серохвостов говорил, что главное для него не проиграть пять минут мне, но на самом деле он боролся хорошо в первой половине, как и другие биатлонисты. Эдик Латыпов и вовсе наступал на пятки почти до самого конца. Во время гонки даже думал, что если меня накроет на дистанции и меня догонит Эдик, вот будет неприятно», – сказал .