Сергей Устюгов: «Когда спринтеры заканчивают, они уходят в марафоны. Но я пока не особо заканчиваю карьеру»

Теги сборная России лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Эдуард Латыпов Югорский марафон Маркус Крамер Даниил Серохвостов Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов ответил на вопрос о продолжении карьеры

Сегодня спортсмен выиграл Югорский марафон в Ханты-Мансийске.

«За этот сезон поставлю себе пять баллов из пяти. Те задачи, которые я ставил вместе с Маркусом Крамером, удалось реализовать. Спасибо всей команде и тренерскому штабу во главе с Маркусом.

Так получилось, что выигрывал только спринты и марафоны. Когда спринтеры заканчивают, они уходят в марафоны. Но я пока не особо заканчиваю карьеру.

Очень рад, что удалось выиграть марафон в свой день рождения. Отметил его на лыжах, как и обычно в принципе. На самом деле только мои рывки сегодня поддерживали, а когда кто-то другой выходил вперед, его не поддерживали. Получается, что меня активно пасли биатлонисты, ха-ха.

Серохвостов говорил, что главное для него не проиграть пять минут мне, но на самом деле он боролся хорошо в первой половине, как и другие биатлонисты. Эдик Латыпов и вовсе наступал на пятки почти до самого конца. Во время гонки даже думал, что если меня накроет на дистанции и меня догонит Эдик, вот будет неприятно», – сказал Устюгов.

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6 комментариев

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Фэн
Ответ закрыт по беспределу
Молоток, эталонно поздравил себя.
Не в 1 раз себя так поздравил. Не помню в каком году, кажется в 2018 (могу ошибаться), также выступал на ЮЛМ. Комментатор сказал Нуртугу, что сегодня у Сергея ДР. Тот спел "хеппи бевдей..." прямо на стартовой поляне, в створе и пожелал себе победы. В итоге Сергей нагрел его более 2 минут и финишировал спокойно, похлопав по рукам всех зрителей, кто стоял в финишном створе слева (наподобие хоккеистов после гола), я тоже удостоился такого действия. Ощущения были немыслимые.
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evgeniy
Если бы Латыпов реально накрыл Устюгова, это была бы сенсация века!)))
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ОлесяОлеська
"активно пасли биатлонисты" ... Тебя Сергей и болельщики тоже вели. :) Молодцом! Настрой великолепный.
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закрыт по беспределу
Молоток, эталонно поздравил себя.
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Olga.t
А Серохвостов проиграл Лосю более пяти минут)) И Латыпову проиграл.
Не выполнил свою задачу)
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imaxim
Прибедняется Сергей) совершенно спокойно он ехал, просто люди сзади отваливались. Латыпов продержался километров 27
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