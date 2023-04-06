Сергей Устюгов: «Крамер заинтересован в том, чтобы я бегал до Олимпиады-2026 в Италии. Его мнение очень весомое»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Сергей Устюгов Югорский марафон Маркус Крамер Лыжи

Лыжник Сергей Устюгов рассказал о своих ближайших планах

Спортсмен сообщил, что не собирается сейчас завершать карьеру.

«Сначала закончим этот сезон. Впереди у меня Югорский лыжный марафон, потом еще 70 км марафон, но по нему я подвис. Скорее всего, туда не поеду.

Хочется домой, к семье. Потом буду думать. При этом уже знаю план региональной команды, с какого числа и где начинаются сборы.

Маркус [Крамер] дал указание, сколько должен набрать за межсезонье. Он заинтересован в том, чтобы я бегал до Олимпиады в Италии в 2026 году. Его мнение очень весомое.

Он знает, что я каждый год заканчиваю. Конечно, тренироваться – классно, особенно когда нет травм и болезней. А когда ты сверхмотивирован, то вылезают болячки и становится тяжело.

Но нет такого, что я брошу лыжи в угол после Югорского марафона», – сказал Устюгов.

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6 комментариев

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Щеглот
Ответ Артем Морозов
Пару раз получить по щам на КМ ( если его туда пустють ) и вмиг домой на печь полезет-местечковая водокачка это не КМ -там ужемолодежи вдоваль-живо ему свое место укажут
всё верно. а потому что на км это будет совсем другой устюгов. отнюдь не мастер марафонов и скиатлонов.

он вот с 70км с чего соскочил? подвисло, говорит. Да потому что видать прошла инфа что допинг контроль будет. вот и подвисло у него сразу.
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Артем Морозов
Пару раз получить по щам на КМ ( если его туда пустють ) и вмиг домой на печь полезет-местечковая водокачка это не КМ -там ужемолодежи вдоваль-живо ему свое место укажут
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Щеглот
опять разнылся таблеткин. жалко чтот нет чемпионатов мира и олимпиад по нытью. сережа бы там блистал. и близко бы к себе никого не подпустил.
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Olga.t
А болельщики-то как заинтересованы, чтобы Сергей продолжал соревноваться!
Так зажёг в этом сезоне, душа радуется!)
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imaxim
Пусть Маркус его уговорит на 70 км)) надо уже добить этот сезон) форма-то хорошая
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Andreir888
Давай, Серёга! Поддерживаю Маркуса!
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