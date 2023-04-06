Сергей Устюгов: «Крамер заинтересован в том, чтобы я бегал до Олимпиады-2026 в Италии. Его мнение очень весомое»

Лыжник Сергей Устюгов рассказал о своих ближайших планах

Спортсмен сообщил, что не собирается сейчас завершать карьеру.

«Сначала закончим этот сезон. Впереди у меня Югорский лыжный марафон, потом еще 70 км марафон, но по нему я подвис. Скорее всего, туда не поеду.

Хочется домой, к семье. Потом буду думать. При этом уже знаю план региональной команды, с какого числа и где начинаются сборы.

[Крамер] дал указание, сколько должен набрать за межсезонье. Он заинтересован в том, чтобы я бегал до Олимпиады в Италии в 2026 году. Его мнение очень весомое.

Он знает, что я каждый год заканчиваю. Конечно, тренироваться – классно, особенно когда нет травм и болезней. А когда ты сверхмотивирован, то вылезают болячки и становится тяжело.

Но нет такого, что я брошу лыжи в угол после Югорского марафона», – сказал .