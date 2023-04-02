В российском футболе появится единая электронная система – протокол РПЛ возьмут за основу

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В Мир РПЛ рассказали о разработке новой единой электронной системы протокола.

Напомним, в нынешнем сезоне дважды в матчах принимали участие дисквалифицированные игроки. Системы РФС не учли перебор карточек у хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в Фонбет Кубке России. Затем в РПЛ на поле вышел футболист «Пари НН» Ярослав Михайлов – клуб не заметил у него перебор карточек в разных лигах, а система РПЛ не фиксирует карточки в других лигах. В итоге нижегородцам было засчитано техническое поражение, а «Локомотив» и без него вылетел из Кубка.

– Дано поручение президентом РФС разработать единую систему на все лиги. Думаю, что за основу будет взята наша система, мы готовы ее на все лиги распространить.

Работу ведут сейчас технические специалисты – как синхронизировать все протоколы. Очень хочется, чтобы сезон-2023/24 мы стартовали с единой системой.

– Правда ли, что в следующем сезоне в РПЛ будут играть мячами Nike, но они будут забрендированы другой фирмой?

– У нас есть возможность играть этими мячами, но есть и другие предложения – это один из вопросов общего собрания, клубы выберут.

Помимо самого мяча, один из претендентов готов предоставить и дополнительные опции. Мы сделали так, что у клубов есть технического возможность играть мячами Nike. Задача в том, чтобы клубы определились и точно не платили за это, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.

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12 комментариев

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Михаил Максаков
Да всем плевать на это. Какая разница, если зрителей всё равно не пускают.
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a2wai
Цифровизаторы, мля.

Опять сделают все через заднее место.
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Бобынин
Дайте чудакам электронную систему, они себе весь лоб расшибут.
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окечуква
Такое ощущение, что большинство реалий и ситуаций нашего футбола прямиком из творчества Жванецкого.
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СИ
Я думаю получится как с Фан id.
У меня бабушка любит говорить - если хотите что нибудь завалить поручите это дело Кузьмичу. Кузьмич - это сосед бабушки - начальник транспортного отдела.
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Recreated
Это надо было делать давно, ёпта!
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ЕгориЙ
У нас очень многие вещи до сих пор на одной бумаге ведутся и дико удивляет, что по каким-то направлениям не создали электронных баз.
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Екн Лор
Дайте угадаю, на внедрение этой системы будет выделено 200 млн из бюджета?
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Ильдар Фарукшин
У нас пока петух не клюнет 😊
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Severfan
правильно, давно пора вводить PROTOCOL ID
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Фут.Боль
Так может сначала систему нужно сделать нормальную, а не командам технари присуждать?
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Кирилл Ткач
Не прошло и 20 лет 🙈
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