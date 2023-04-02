В российском футболе появится единая электронная система – протокол РПЛ возьмут за основу
В Мир РПЛ рассказали о разработке новой единой электронной системы протокола.
Напомним, в нынешнем сезоне дважды в матчах принимали участие дисквалифицированные игроки. Системы РФС не учли перебор карточек у хавбека «Локомотива» Дмитрия Баринова в Фонбет Кубке России. Затем в РПЛ на поле вышел футболист «Пари НН» Ярослав Михайлов – клуб не заметил у него перебор карточек в разных лигах, а система РПЛ не фиксирует карточки в других лигах. В итоге нижегородцам было засчитано техническое поражение, а «Локомотив» и без него вылетел из Кубка.
– Дано поручение президентом РФС разработать единую систему на все лиги. Думаю, что за основу будет взята наша система, мы готовы ее на все лиги распространить.
Работу ведут сейчас технические специалисты – как синхронизировать все протоколы. Очень хочется, чтобы сезон-2023/24 мы стартовали с единой системой.
– Правда ли, что в следующем сезоне в РПЛ будут играть мячами Nike, но они будут забрендированы другой фирмой?
– У нас есть возможность играть этими мячами, но есть и другие предложения – это один из вопросов общего собрания, клубы выберут.
Помимо самого мяча, один из претендентов готов предоставить и дополнительные опции. Мы сделали так, что у клубов есть технического возможность играть мячами Nike. Задача в том, чтобы клубы определились и точно не платили за это, – сказал президент РПЛ Александр Алаев.
Опять сделают все через заднее место.
У меня бабушка любит говорить - если хотите что нибудь завалить поручите это дело Кузьмичу. Кузьмич - это сосед бабушки - начальник транспортного отдела.