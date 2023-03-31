Журова о заявлении министра спорта Польши: «Было ожидаемо, что они выкатят такую бумажку. Польские политики настроены давить на российских спортсменов до конца»

Теги Светлана Журова Олимпийская сборная России Политика Европейские игры Камиль Бортничук Коньки/шорт-трек

Светлана Журова заявила, что польские политики настроены давить на российских спортсменов.

Ранее министр спорта Польши Камиль Бортничук заявил, что российских спортсменов допустят на турниры в Польше, если они подпишут заявление об осуждении боевых действий.

«Пусть они нарушают права своих спортсменов. Мне интересно, как сами польские участники Олимпийских игр относятся к этому вопросу. Допустим, если наши и белорусы все-таки поедут на Олимпиаду. Они что, лишат своих спортсменов Олимпийских игр назло врагам? Это больше походит на анекдот: «Я сегодня обманул кондуктора: заплатил – и не поехал». Это выглядит достаточно странно.

Тем более Польша вообще не сторона конфликта. Они пытаются манипулировать своими спортсменами ради того, чтобы шантажировать МОК, ради того, чтобы быть участниками повестки, делают спортсменов заложниками. Это просто сотрясание воздуха на ровном месте. Говорить всегда очень удобно, посмотрим, что будет на деле», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту.

«Это было ожидаемо, что они выкатят такую бумажку. Польские политики настроены давить на российских и белорусских спортсменов до конца. Видимо, нашли самый эффективный способ давления – заставить ответить россиян перед законом. Поэтому здесь встаtт закономерный вопрос: а нужно ли участвовать в этих Европейских играх, где вынуждают нарушать закон? Это нарушение прав человека», – добавила Журова.

Звезды нашего спорта, которые, видимо, не пройдут по критериям МОК

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3 комментария

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Mohnatiy
Ответ Alex1104
Мне вот интересно, как международные спортивные организации отреагируют на вмешательство государственных структур в чисто спортивные вопросы.
Это вмешательство - чьё надо вмешательство ☝🏻
И никаких двойных стандартов, ага.
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expertmer2020
Для начала процесса мы должны подать списки сборников для участия в соревнованиях, в соответствующие МФ.

И возникает вопрос - а подадим ли?
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Alex1104
Мне вот интересно, как международные спортивные организации отреагируют на вмешательство государственных структур в чисто спортивные вопросы.
+1
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+1
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