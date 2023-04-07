Бородавко о классической «разделке»: «Гонка была интересная, конкуренция очень высокая. Большунов постепенно набирает форму»
Юрий Бородавко прокомментировал результат классической «разделки» в финале Кубка России
Победу одержал Александр Большунов, второе место занял Илья Семиков, третье – Денис Спицов.
– Как прошла гонка с тренерской точки зрения?
– Гонка была интересная, конкуренция была очень высокая. Спортсмены боролись до самого последнего километра.
Вмешалась погода, стало теплее. Сервисеры очень быстро переключились на более быструю смазку, которую сами же и подобрали. Перед гонкой было серьезное волнение, но все закончилось хорошо.
– Большунов окончательно приходит в себя после болезни?
– Да, постепенно набирает форму. 29 марта он приехал в Кировск, специально тренировался. Теперь мы видим плоды этих тренировок и работы.
– Что‑то подсказывали Спицову и Большунову или они сами разбирались?
– Они сами разбирались. Большунов работал на Спицова, который сам тоже выходил вперед, наваливал и старался отыгрываться.
– Что Червоткину не хватило до призового места?
– Я пока с ним еще не разговаривал. Видно, что он уставший. Нет той прыти, что у него была в лучшие годы. Думаю, в спринте он поборется.
– Было ощущение, что Большунов третий круг уже доезжал, экономя силы. Есть ли такое ощущение у вас?
– Я не видел, чтоб он доезжал. Его преимущество росло, с каждым отрезком по 2–3 секунды добавлял. Это значит, что он шел свою гонку и не бросал бороться.
Единственное, когда стали кричать Спицову, что он может занять третье место, он его пропустил вперед, чтобы Денис увеличил свой темп, – сказал Бородавко.
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