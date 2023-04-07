Бородавко о классической «разделке»: «Гонка была интересная, конкуренция очень высокая. Большунов постепенно набирает форму»

Юрий Бородавко прокомментировал результат классической «разделки» в финале Кубка России

Победу одержал , второе место занял , третье – .

– Как прошла гонка с тренерской точки зрения?

– Гонка была интересная, конкуренция была очень высокая. Спортсмены боролись до самого последнего километра.

Вмешалась погода, стало теплее. Сервисеры очень быстро переключились на более быструю смазку, которую сами же и подобрали. Перед гонкой было серьезное волнение, но все закончилось хорошо.

– Большунов окончательно приходит в себя после болезни?

– Да, постепенно набирает форму. 29 марта он приехал в Кировск, специально тренировался. Теперь мы видим плоды этих тренировок и работы.

– Что‑то подсказывали Спицову и Большунову или они сами разбирались?

– Они сами разбирались. Большунов работал на Спицова, который сам тоже выходил вперед, наваливал и старался отыгрываться.

– Что Червоткину не хватило до призового места?

– Я пока с ним еще не разговаривал. Видно, что он уставший. Нет той прыти, что у него была в лучшие годы. Думаю, в спринте он поборется.

– Было ощущение, что Большунов третий круг уже доезжал, экономя силы. Есть ли такое ощущение у вас?

– Я не видел, чтоб он доезжал. Его преимущество росло, с каждым отрезком по 2–3 секунды добавлял. Это значит, что он шел свою гонку и не бросал бороться.

Единственное, когда стали кричать Спицову, что он может занять третье место, он его пропустил вперед, чтобы Денис увеличил свой темп, – сказал .