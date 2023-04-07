Бородавко о классической «разделке»: «Гонка была интересная, конкуренция очень высокая. Большунов постепенно набирает форму»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Илья Семиков Денис Спицов Александр Большунов Лыжи

Юрий Бородавко прокомментировал результат классической «разделки» в финале Кубка России

Победу одержал Александр Большунов, второе место занял Илья Семиков, третье – Денис Спицов.

– Как прошла гонка с тренерской точки зрения?

– Гонка была интересная, конкуренция была очень высокая. Спортсмены боролись до самого последнего километра.

Вмешалась погода, стало теплее. Сервисеры очень быстро переключились на более быструю смазку, которую сами же и подобрали. Перед гонкой было серьезное волнение, но все закончилось хорошо.

 – Большунов окончательно приходит в себя после болезни?

– Да, постепенно набирает форму. 29 марта он приехал в Кировск, специально тренировался. Теперь мы видим плоды этих тренировок и работы.

– Что‑то подсказывали Спицову и Большунову или они сами разбирались?

– Они сами разбирались. Большунов работал на Спицова, который сам тоже выходил вперед, наваливал и старался отыгрываться.

– Что Червоткину не хватило до призового места?

– Я пока с ним еще не разговаривал. Видно, что он уставший. Нет той прыти, что у него была в лучшие годы. Думаю, в спринте он поборется.

– Было ощущение, что Большунов третий круг уже доезжал, экономя силы. Есть ли такое ощущение у вас?

– Я не видел, чтоб он доезжал. Его преимущество росло, с каждым отрезком по 2–3 секунды добавлял. Это значит, что он шел свою гонку и не бросал бороться.

Единственное, когда стали кричать Спицову, что он может занять третье место, он его пропустил вперед, чтобы Денис увеличил свой темп, – сказал Бородавко.

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1 комментарий

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SkierNSK
Да там когда Спицов рванул на крутяке Большунову даже очень непросто пришлось, но оно и понятно Большунов до этого отыграл минуту.
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+2
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