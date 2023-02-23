Сергей Устюгов: «Я долго думал, начинать ли сезон – если бы нашлась работа, то я бы ушел не задумываясь. Лыжные гонки на тот момент порядком надоели»

Теги Кубок мира лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 Сергей Устюгов Чемпионские высоты Лыжи

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о мотивации продолжать карьеру.

Сегодня Устюгов выиграл классический спринт на Всероссийских соревнованиях «Чемпионские высоты» в Малиновке.

«Все лето готовился, и не зря же готовился. Я долго думал, начинать ли сезон, потому что если бы нашлась работа, куда можно было бы уйти, то я бы ушел не задумываясь. Лыжные гонки на тот момент порядком надоели.

Но сейчас в Сыктывкаре (где ранее прошел этап Кубка России – Sports.ru) я снова влюбился в лыжи. Когда я тренировался, то видел, как на трассу люди приходили целыми семьями, с рюкзаками, бутербродами, я смотрел на них, и меня это мотивировало.

Сейчас я старался быть в местах, где проходили детские соревнования, я видел, как много детей занимается лыжными гонками, и это тоже мотивировало – значит, не зря мы бегали на Кубке мира, чемпионатах мира, Олимпийских играх. Для них мы пример, и они смотрят на нас.

Я и сейчас сбитый летчик (ранее Устюгов называл себя сбитым летчиком в лыжных гонках – Sports.ru). Ребята молодые, а я так – на старых дрожжах иногда на свежака прокатит, как сегодня», – сказал Устюгов.

⚡️ Лыжи. «Чемпионские высоты». Устюгов победил в классическом спринте, Терентьев – 2-й, Большунов – 3-й

3 комментария

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SKA Rostov1992
Для меня Устюгов это такой лыжный Марат Сафин) таланта вагон и маленькая тележка) но у самого желание серьезно заниматься спортом появляется пару-тройку раз за сезон) и здоровье точно так же частенько подводит... Очень рад этой победе Серёги, прям приятно его было видеть с таким настроем и желанием)
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imaxim
Серёжа, рано. Никаких сбитых лётчиков до ОИ-26.
Нельзя таких спортсменов отпускать слишком рано.
И для сборной нужны и в конце концов, если оперировать сказанным в этом фрагменте интервью, дети тоже приходят в лыжи, потому что хотят также, как Большунов и Устюгов
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MihuS
Серёга, красава! Нормально сегодня Большого уделал, с победой!
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