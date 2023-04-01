Алексей Червоткин: «Думаю, слишком рано заканчивать карьеру в 27 лет. Проведя межсезонье, я настроился еще на один олимпийский цикл»

Лыжник Алексей Червоткин заявил, что планирует выступать как минимум до Олимпиады-2026.

– Момент окончания карьеры вас пугает?

– Не знаю, как ответить, если честно. Когда человек целиком и полностью отдаётся своему делу, необязательно спорту, мысль о том, что однажды твоя жизнь изменится и никогда не будет прежней, не то чтобы пугает, но в определенной степени настораживает.

Не сказать, что она приятна. Скорее болезненна. Главное, считаю, вовремя понять, чем ты хочешь заниматься, и вовремя уйти. А не сидеть в сборной до того момента, когда тебя уже будут выносить все кому не лень.

– Я разговаривала как-то с Никитой Крюковым, и он сказал: «После того как я выиграл Олимпиаду, было странное чувство. Помню, вышел на тренировку и не понимал, зачем и куда я еду по этой лыжне. Зачем мне вообще это надо?» Не было желания, став главным героем российской золотой эстафеты, вообще закончить с лыжами на этой ноте?

– Думаю, слишком рано заканчивать карьеру в 27 лет. Проведя межсезонье, я настроился еще на один олимпийский цикл, то есть еще на четыре года. Но сейчас сами видите, какая сложилась ситуация. С одной стороны, все понимают, что главное – не растерять кондиции, с другой – какого-то более жесткого соперничества все равно не хватает,

– Вы часто думаете на тему возможного допуска российских атлетов к международным стартам?

– Задают такие вопросы постоянно. Но не скажу, что держу это в голове. Допустят – будет очень круто.

– Знаю вашу позицию, что надо соглашаться бежать под нейтральным флагом, раз уж столько раз под ним бегали, но при этом вы офицер российской армии и, думаю, должны понимать, что, скорее всего, окажетесь вне игры.

– Мне кажется, нет смысла переживать, пока все это напрямую нас не коснется. Случится – значит, так тому и быть, – ответил олимпийский чемпион Пекина-2022 в эстафете.

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