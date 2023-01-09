Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Не стал бы драматизировать и выводить эту ситуацию на личностные отношения. Это спорт, это борьба»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Юрий Бородавко Кубок России Сергей Устюгов Александр Большунов Александр Терентьев Лыжи

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился ожиданиями от шестого этапа Кубка России в Сыктывкаре.

«Конфликт Большунова и Устюгова привлекает интерес? Прежде всего привлекает красота борьбы. Два титулованных спортсмена Большунов и Устюгов борются между собой.

А еще есть и Александр Терентьев. Есть и молодые таланты. Интерес к соревнованиям будет подогреваться. И нам самим интересно, как все это будет проходить. Надеемся на красивую борьбу», – сказал Бородавко.

Также он оценил вероятность нового столкновения Большунова и Устюгова.

«Я бы не стал драматизировать и выводить эту ситуацию на личностные отношения. Это спорт, это борьба. Два амбициозных спортсмена стремились занять лучшую позицию. Не вижу ничего такого, что могло бы вывести конфликт на уровень личных отношений.

Да, было столкновение, было падение. Но не более того. Не стал бы здесь искать никакую подоплеку. Спортсмены будут соревноваться, надеюсь, все будет в рамках правил», – добавил тренер.

Кто виноват в аварии Большунова и Устюгова? Мы побывали на гонке, которая закончилась кровью

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3 комментария

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Биатлонная зима
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Может хоть тогда и станут показывать по тв 📺, а не смотреть на сайте.
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Iuasamotu
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Бег на лыжах, это не борьба. Если потакать и оправдывать лыжников на внутрироссийских стартах, то они потом своими проступками будут позорить Россию-матушку на международных соревнованиях. А там с ними панькаться никто не будет - штраф, дисквалификация, потеря зачётных очков и плохая пресса с обобщениями про всех русских. Не говорите потом, что цивилизованные люди вас не предупреждали.
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Olga.t
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Конфликт вышел на личностный уровень ещё ДО столкновения на трассе, к сожалению.
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