Бородавко о столкновении Большунова и Устюгова: «Не стал бы драматизировать и выводить эту ситуацию на личностные отношения. Это спорт, это борьба»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам поделился ожиданиями от шестого этапа Кубка России в Сыктывкаре.

«Конфликт Большунова и Устюгова привлекает интерес? Прежде всего привлекает красота борьбы. Два титулованных спортсмена Большунов и Устюгов борются между собой.

А еще есть и . Есть и молодые таланты. Интерес к соревнованиям будет подогреваться. И нам самим интересно, как все это будет проходить. Надеемся на красивую борьбу», – сказал Бородавко.

Также он оценил вероятность нового столкновения Большунова и Устюгова.

«Я бы не стал драматизировать и выводить эту ситуацию на личностные отношения. Это спорт, это борьба. Два амбициозных спортсмена стремились занять лучшую позицию. Не вижу ничего такого, что могло бы вывести конфликт на уровень личных отношений.

Да, было столкновение, было падение. Но не более того. Не стал бы здесь искать никакую подоплеку. Спортсмены будут соревноваться, надеюсь, все будет в рамках правил», – добавил тренер.

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