Большунов, Непряева и Ступак приедут на сбор в Терсколе на 3 дня позже из-за участия в церемонии награждения олимпийцев

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко сообщил, что олимпийские чемпионы Александр Большунов, Наталья Непряева и Юлия Ступак присоединятся к команде на сборе в Терсколе на три дня позже из-за участия в церемонии награждения победителей Игр-2022 в Пекине.

Церемония пройдет 12 августа в московском спорткомплексе «Лужники». Награды вручит помощник президента РФ Игорь Левитин.

«Сбор в Терсколе начнется 10 августа. Большунов, Ступак и Наталья Непряева приедут 13 августа. Они будут участвовать в церемонии награждения 12 августа, где им будут вручены государственные награды, которые они не сумели получить вместе с остальными олимпийскими чемпионами в конце апреля», – сказал Бородавко.

Тренер Егор Сорин также подтвердил участие в церемонии олимпийской чемпионки Татьяны Сориной.

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