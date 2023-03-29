Маркус Крамер: «Буду помогать Ступак вместе с Сориным и поддерживать ее»

Тренер Маркус Крамер заявил, что будет помогать лыжнице .

Ступак тренировалась у Крамера до его ухода из сборной России в 2022 году. Сезон-2022/23 она провела в группе Юрия Бородавко, а сегодня объявила, что переходит в группу .

– Будете ли вы принимать участие в подготовки спортсменки? Может быть, будете давать какие‑то советы?

– Мы обсудили это все вместе заранее. Я буду помогать ей вместе с Егором и поддерживать ее, – сказал Крамер.

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