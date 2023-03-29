Маркус Крамер: «Буду помогать Ступак вместе с Сориным и поддерживать ее»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Маркус Крамер Лыжи

Тренер Маркус Крамер заявил, что будет помогать лыжнице Юлии Ступак

Ступак тренировалась у Крамера до его ухода из сборной России в 2022 году. Сезон-2022/23 она провела в группе Юрия Бородавко, а сегодня объявила, что переходит в группу Егора Сорина.

– Будете ли вы принимать участие в подготовки спортсменки? Может быть, будете давать какие‑то советы?

– Мы обсудили это все вместе заранее. Я буду помогать ей вместе с Егором и поддерживать ее, – сказал Крамер.

Юлия Ступак: «Так как у нас любят хот ньюс, сделаю объявление: со следующего сезона буду тренироваться в группе Сорина»

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5 комментариев

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Евгений Соболев
Помогать теперь ей можно теперь только морально...
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ReneHoseman
Ответ Сергей Риде
Рекомендации написал-денежку отстегнул. Скоро Юля уйдёт и от Сорина 100%
вы бесплатно работаете?
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ibra875
так вроде Сорин своего рода учеником у Крамера был, наверно и методики схожи должны быть
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Сергей Риде
Ответ Andreir888
Маркус - мужчина и Тренер с большой буквы!!!
Рекомендации написал-денежку отстегнул. Скоро Юля уйдёт и от Сорина 100%
+4
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Andreir888
Маркус - мужчина и Тренер с большой буквы!!!
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