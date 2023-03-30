Елизавета Каплина: «Желания перейти в лыжи точно нет, мне нравится биатлон. Готова попробовать что‑то в формате шоу‑гонок»

Теги сборная России жен лыжные гонки чемпионат России Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Биатлон

Биатлонистка Елизавета Каплина заявила, что у нее нет желания перейти в лыжные гонки.

Каплина и Екатерина Носкова выступили на чемпионате России по лыжным гонкам. Носкова завоевала серебро в командном спринте вместе с лыжницей Аленой Перевозчиковой. 

– Катя Носкова в этом сезоне – это суперженщина. Она не пропустила ни одной гонки в сезоне, еще завоевала медаль, я ей восхищаюсь.

Я пробежала «разделку» и получила позитивные эмоции, получила опыт. Жалко, что меня подвело мое здоровье и нам с Катей не удалось пробежать эстафету, но можно же на следующий год.

– Какой был фидбэк от самых лыжников?

– Мы не так хорошо общаемся, но некоторые, в основном парни, желали удачи, девочки тоже выражали интерес к нам. После гонки я говорила с Дианой Артемьевой, потому что мы с ней в Бурятии раньше тренировались.

Все говорят: «Молодцы, что не побоялись». А чего бояться? Мы же в биатлоне тоже на лыжах бегаем. Но все поддерживали, надеемся, что продолжим традицию на следующий год. Может быть, зацепим и какие‑нибудь этапы Кубка России.

– Нет желания перейти в другой вид спорта?

– Нет‑нет, такого точно нет. Мне нравится биатлон, я этим живу довольно давно. Я готова попробовать что‑то в формате шоу‑гонок, почему нет?

Как Большунов ходил и пробовал себя в разных видах. Мне тоже интересно развиваться себя во многом другом, – сказала Каплина.

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2 комментария

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Анатолий К
Шо-у это конечно зорошо, надо и развлекаться иногда...
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Сергей Жарковский
Вот только шоу в биатлоне и не хватает, из фигурного катания уже сделали!
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