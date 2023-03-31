Денис Спицов: «С удовольствием поучаствовал бы в биатлонных соревнованиях в формате шоу»

Теги сборная России жен лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) чемпионат России Дмитрий Губерниев Сергей Устюгов Денис Спицов Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Александр Большунов Лыжи

Лыжник Денис Спицов рассказал о желании принять участие совместных стартах с биатлонистами.

– Как относишься к тому, что в чемпионате России по лыжным гонкам приняли участие биатлонистки (Екатерина Носкова и Елизавета Каплина – Sports.ru)?

– Да это круто, когда спортсмены из другого вида спорта участвуют в лыжных гонках. Почему бы нет? Девчонки поучаствовали – молодцы! Честно говоря, я бы и сам с удовольствием поучаствовал в биатлонных соревнованиях. Но в формате шоу, «Гонки чемпионов». Совместные старты с биатлонистами привлекли бы огромное внимание болельщиков.

– Согласен с мнением Дмитрия Губерниева, который сказал, что участие биатлонисток привлекло огромное внимание к чемпионату России по лыжам?

– Я думаю, что больше всего внимания привлекло противостояние Александра Большунова и Сергея Устюгова, а не участие биатлонисток. Большунов против Устюгова – заруба года. Аудитория готова смотреть на их борьбу бесконечно. Как только Устюгов появился на Кубке России в Чусовом, стало гораздо интереснее. Когда идет такая борьба, это всегда круто, – сказал олимпийский чемпион в эстафете.

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1 комментарий

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Lenhen
Ден до следующих ОИ абсолютно свободен, можно и в биатлоне потусоваться
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