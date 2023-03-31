Денис Спицов: «С удовольствием поучаствовал бы в биатлонных соревнованиях в формате шоу»

Лыжник Денис Спицов рассказал о желании принять участие совместных стартах с биатлонистами.

– Как относишься к тому, что в чемпионате России по лыжным гонкам приняли участие биатлонистки ( и – Sports.ru)?

– Да это круто, когда спортсмены из другого вида спорта участвуют в лыжных гонках. Почему бы нет? Девчонки поучаствовали – молодцы! Честно говоря, я бы и сам с удовольствием поучаствовал в биатлонных соревнованиях. Но в формате шоу, «Гонки чемпионов». Совместные старты с биатлонистами привлекли бы огромное внимание болельщиков.

– Согласен с мнением , который сказал, что участие биатлонисток привлекло огромное внимание к чемпионату России по лыжам?

– Я думаю, что больше всего внимания привлекло противостояние и , а не участие биатлонисток. Большунов против Устюгова – заруба года. Аудитория готова смотреть на их борьбу бесконечно. Как только Устюгов появился на Кубке России в Чусовом, стало гораздо интереснее. Когда идет такая борьба, это всегда круто, – сказал олимпийский чемпион в эстафете.