Елизавета Пантрина: «Очень жду и надеюсь, что нас как можно быстрее выпустят на международную арену»

Лыжница Елизавета Пантрина рассказала о желании вернуться на международные старты

– Ты сама от себя ожидала такого сезона? Особенно такой концовки, такого выступления на главном старте в Тюмени.

– Честно говоря, я даже представить не могла, что на чемпионате страны попаду в призы во всех гонках, в которых буду участвовать. Но уже личный спринт, когда стала третьей, придал мне уверенности, что я в любой гонке буду бороться, а скиатлон только укрепил эту уверенность. Хорошо, что тренер не отговорил меня бежать эту гонку, потому что в планах изначально скиатлона не было.

– На чемпионате России были гонки, когда ты просто разрывала всех соперниц – командный спринт, эстафета. Ты творила что хотела.

– На тим-спринте я и не старалась рваться, оставив все силы на последний круг. Тем более круг в Тюмени очень сложный. Ну и когда убежала на последний этап, поняла, что все правильно сделала, отработала максимально. На большой эстафете все контролировала, спокойно прошла первый круг, а на втором пошла на все деньги.

Но в Тюмени не было ни одной гонки, которую я провела бы на кураже. Старалась бежать без эмоций, поскольку они могут захлестнуть и помешать. Хотя иногда такое бывает, особенно в контактных гонках, когда ты уходишь на последнем подъеме, а потом еще больше отрываешься.

– Даже после финиша не позволяешь себе выплеснуть то, что накопилось – криком, слезами, да как угодно?

– Знаете, я хочу такие результаты не в России показывать. Да, очень приятно забегать на наших стартах в топ-3 или побеждать, но это не предел мечтаний. Вот если я что-то подобное на Кубке мира покажу, там уж действительно выплесну из себя все! Я очень жду и надеюсь на то, что нас как можно быстрее выпустят на международную арену, – сказала .