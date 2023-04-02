Степанова о низких призовых на Кубке Швеции: «Можете поразмышлять о том, где все-таки мировой центр лыжных гонок»

Вероника Степанова объяснила низкие суммы призовых на Кубке Швеции по лыжным гонкам.

«Знакомый корреспондент газеты Expressen пишет, что призовые победителю гонки в финале Кубка Швеции составили 1000 крон. Это, ребята, 7500 рублей.

Бежали все шведские звезды и Майя Далквист, например, за 3-е место получила эквивалент 1800 рублей. В виде ваучера от местного магазина стройматериалов, других спонсоров не нашлось.

У нас в Апатитах на следующей неделе тоже будет финал Кубка страны. Можете ознакомиться с тем, какого ранга спонсоры у нас – ну, и с таблицей призовых тоже. И поразмышлять о том, где все-таки мировой центр лыжных гонок.

Бизнес не даст себя обмануть!» – написала российская лыжница в телеграм-канале.

Далквист о призовых на Кубке Швеции: «Это просто смешно. Я выигрывала больше на соревнованиях в 14 лет»