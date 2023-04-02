Степанова о низких призовых на Кубке Швеции: «Можете поразмышлять о том, где все-таки мировой центр лыжных гонок»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) сборная Швеции жен Кубок России чемпионат Швеции Майя Далквист Вероника Степанова Лыжи

Вероника Степанова объяснила низкие суммы призовых на Кубке Швеции по лыжным гонкам.

«Знакомый корреспондент газеты Expressen пишет, что призовые победителю гонки в финале Кубка Швеции составили 1000 крон. Это, ребята, 7500 рублей.

Бежали все шведские звезды и Майя Далквист, например, за 3-е место получила эквивалент 1800 рублей. В виде ваучера от местного магазина стройматериалов, других спонсоров не нашлось.

У нас в Апатитах на следующей неделе тоже будет финал Кубка страны. Можете ознакомиться с тем, какого ранга спонсоры у нас – ну, и с таблицей призовых тоже. И поразмышлять о том, где все-таки мировой центр лыжных гонок.

Бизнес не даст себя обмануть!» – написала российская лыжница в телеграм-канале.

Далквист о призовых на Кубке Швеции: «Это просто смешно. Я выигрывала больше на соревнованиях в 14 лет»

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20 комментариев

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TeRex
А секрет прост - где-то призовые экономически обоснованы (какого размера денежные потоки генерируются, такого размера и призовые), а где-то просто насыпают из налогов граждан, вместо того чтоб пустить их на что-то более важное и насущное, чем профессиональный спорт, лишь бы только не разбежались. Потому и Вяльбе наплевать увидит ли кто-то соревнования или нет.
Профессиональный спорт должен быть профессиональным.
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t5z26kgxnd
Нужно еще поразмышлять тогда где мировой центр по игре в ногомяч…
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Валерий Йованович
В том и штука, что у Степановой только бабки на уме, лишний раз подтверждает, что наши спортсмены перекормленные, это беда всего российского спорта.
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dpv
Ответ Харламов Никита
вот поэтому средняя пенсия в Швеции €950, а в России €220
Тссс не говорите Степановой )))
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Зубы Дзюбы
Ответ Харламов Никита
вот поэтому средняя пенсия в Швеции €950, а в России €220
Вообще-то у нас в стране до разделения тоже неплохая пенсия была
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Rjbson
Эта пустышка знает сумму призовых на этапах Кубка мира? Внутренний чемпионат для детей.
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Сергей Варфоломеев
Ответ Алексей Никитин
А цены там одни из самых высоких в мире. Я даже могу предположить, что в уровень жизни у пенсионеров примерно один.
В Нигерии бензин и самогон гонят сами ,а бананы ростут на пальмах.Предполагаю что уровень жизни там одинаков с российским.
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Madcomposer
В Норвегии?
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Madcomposer
Ответ Алексей Никитин
А цены там одни из самых высоких в мире. Я даже могу предположить, что в уровень жизни у пенсионеров примерно один.
Бгг, ох уж этот один уровень жизни у шведских пенсионеров с нашими, я так и вижу наших бабушек и дедушек со шведскими в одном джакузи в 4-5 звездочных отелях европейского средиземноморья))
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Чиф
Ответ закрыт по беспределу
😁 Степанова просто не могла пропустить эту тему)
Да и ты мимо не прошёл )
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Санитар-волк
Где бабло, там и центр. Вероятно, он в думе ))) Это всё, что надо знать о степановой.
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Алексей Никитин
Ответ Харламов Никита
предположить то можно все что угодно 🤷🏼‍♂️ шведы допустим ещё компенсируют ЖКХ .
У нас тоже компенсируют ЖКХ, плюс за проезд, плюс за лекарство и ещё какие-то есть бонусы типа театров и концертов.
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Грюденфельдер
Ответ закрыт по беспределу
😁 Степанова просто не могла пропустить эту тему)
Просто никак, как магнит
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C_l
Как же ей плевать на международные соревнования, даже в этом случае не может обойтись без упоминания иностранцев. Самореализоваться за свой счёт совсем никак не может, бедняжка
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Харламов Никита
Ответ Алексей Никитин
А цены там одни из самых высоких в мире. Я даже могу предположить, что в уровень жизни у пенсионеров примерно один.
предположить то можно все что угодно 🤷🏼‍♂️
шведы допустим ещё компенсируют ЖКХ .
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Алексей Никитин
Ответ Харламов Никита
вот поэтому средняя пенсия в Швеции €950, а в России €220
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honeycutt
в Норвегии он
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Харламов Никита
вот поэтому средняя пенсия в Швеции €950, а в России €220
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Kadiy
хм, ну подмена понятий же... понятно, что хотим показать, что у нас лучше, но будь кубок мира, у нас суммы на кубке России были бы в разы меньше :-(

радует, что пока нет кубка мира, финансируется внутренний кубок
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закрыт по беспределу
😁
Степанова просто не могла пропустить эту тему)
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