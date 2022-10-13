Степанова об Азиатских играх в Саудовской Аравии: «Мне будет гораздо интереснее соревноваться там, вне политики. А шведки с норвежками пусть бегают друг против друга по своим лесам»

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам высказалась о Зимних Азиатских играх 2029 года в Саудовской Аравии.

«Наверняка вы видели: Саудовская Аравия выиграла заявку на проведение Зимних Азиатских игр 2029 года в Неоме. Этот город, который еще только предстоит построить, является частью плана национального развития королевства «Видение 2030».

Стоимость проекта оценивается примерно в 500 000 000 000 долларов (да, это 500 миллиардов). Мне кажется, вполне достаточно, чтобы создать в пустыне ультрасовременные лыжные трассы хоть на искусственном снегу, хоть на натуральном (как в Контиолахти, например, только мощнее и современнее).

Мне лично будет гораздо интереснее соревноваться там, вне политики. И совершенно не волнует, что кому-то это покажется «ненастоящими лыжными гонками».

В хоккей тоже когда-то играли на улице и без шлемов. А шведки с норвежками пусть бегают друг против друга по своим лесам и называют это хоть «межгалактическим кубком», – написала Степанова в колонке для «Матч ТВ».

Саудовская Аравия придумала зимний курорт! Лыжи, биатлон и фигурка в пустыне – как это вообще возможно? 😱