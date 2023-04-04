Елена Вяльбе: «Я обычный человек, как и все, у меня есть свои слабости. Несмотря на то что меня видят какой-то глыбой, я и плакса тоже хорошая»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Елена Вяльбе ответила на вопрос о своих слабостях

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала про свой характер.

– Все видят в вас сильную женщину и сильного руководителя. А у вас слабости есть?

– Я обычный человек, такая же, как и все. Конечно, у меня есть свои слабости. И мне кажется, что нет на свете людей, у которых нет слабостей и каких-то минусов. Несмотря на то что меня видят какой-то глыбой, я и плакса тоже хорошая. Просто не показываю этого, если это не слезы от радости.

Сейчас, в особенности сейчас, могу честно сказать, что я слишком мягкая по отношению к своим детям. Мне кажется, детей нужно воспитывать в большей строгости. Но мне их как-то жалко. Может быть, потому что я возрастная мама.

Не верю, что спортсмены меня боятся. Все думают, что я какой-то монстр, но у меня со многими спортсменами доверительные отношения, со многими даже более чем доверительные. Может быть, кто-то видит во мне не только руководителя, но и маму. Я с удовольствием это принимаю.

Говорят, давать советы – самое простое, но при этом самое неправильное. Однако когда люди сами спрашивают совета, особенно в том, что не касается спорта, мне приятно. Я не даю советов напрямую, просто говорю, как бы сделала или как делала, если что-то подобное в моей жизни уже было, и подчеркиваю, что это сугубо мое личное мнение.

Бывает так, у спортсмена одно мнение, у меня – другое. И тогда всегда говорю: «А ты переспи с этим». Исходя из своего жизненного опыта, я стала чаще думать о том, что не нужно принимать скоропалительных решений. То, что могла сделать в 30 лет, сейчас бы 10 раз подумала, – отметила Вяльбе.

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13 комментариев

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Мари Хуан
Видят глыбой в каком смысле, прямом или переносном?
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Anatolii
Поплакаться, включить пожалейку - это святое
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жирный кот
Ответ Вечно в бане
Да какая она глыба? Продавщица в сельпо, с соответствующим интеллектом, образованием и манерой разговаривать.
это еще в лучшем случае.
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Dani_Alves92
Скорее валун, а не глыба
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haymaker
домомучительница
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старые кеды
Ответ Savarona25
Главная "слабость" Вяльбе в том, что она за свою наверняка сладкую должность главы Федерации согласна публично озвучивать те тезисы, которые мы от нее постоянно слышим. А если это ее личное мнение, то все совсем плохо.
а может быть, это ее личное мнение. ты не думал о таком? или есть твое мнение и есть неправильное?
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Ебздрогыч
Я обычный человек: на завтрак люблю яичницу с колбасой… …И, вот, стакан крепкого, сладкого чая. Просто я такой же как вы, поэтому понимаю ваши проблемы (с)

День выборов
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Java Anarkulov
Ответ sintenced
Да не глыбой ее видят скорее, а кучей.
Губер мы тебя узнали
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Вечно в бане
Да какая она глыба?
Продавщица в сельпо, с соответствующим интеллектом, образованием и манерой разговаривать.
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Бене Гессерит
Толстуха обычная, какая глыба 😁
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Savarona25
Главная "слабость" Вяльбе в том, что она за свою наверняка сладкую должность главы Федерации согласна публично озвучивать те тезисы, которые мы от нее постоянно слышим. А если это ее личное мнение, то все совсем плохо.
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-1
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sintenced
Да не глыбой ее видят скорее, а кучей.
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Дмитрий Пузырёв
Не каждого человека глыбой назовут!.. :-)
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