Елена Вяльбе: «Я обычный человек, как и все, у меня есть свои слабости. Несмотря на то что меня видят какой-то глыбой, я и плакса тоже хорошая»

Елена Вяльбе ответила на вопрос о своих слабостях

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала про свой характер.

– Все видят в вас сильную женщину и сильного руководителя. А у вас слабости есть?

– Я обычный человек, такая же, как и все. Конечно, у меня есть свои слабости. И мне кажется, что нет на свете людей, у которых нет слабостей и каких-то минусов. Несмотря на то что меня видят какой-то глыбой, я и плакса тоже хорошая. Просто не показываю этого, если это не слезы от радости.

Сейчас, в особенности сейчас, могу честно сказать, что я слишком мягкая по отношению к своим детям. Мне кажется, детей нужно воспитывать в большей строгости. Но мне их как-то жалко. Может быть, потому что я возрастная мама.

Не верю, что спортсмены меня боятся. Все думают, что я какой-то монстр, но у меня со многими спортсменами доверительные отношения, со многими даже более чем доверительные. Может быть, кто-то видит во мне не только руководителя, но и маму. Я с удовольствием это принимаю.

Говорят, давать советы – самое простое, но при этом самое неправильное. Однако когда люди сами спрашивают совета, особенно в том, что не касается спорта, мне приятно. Я не даю советов напрямую, просто говорю, как бы сделала или как делала, если что-то подобное в моей жизни уже было, и подчеркиваю, что это сугубо мое личное мнение.

Бывает так, у спортсмена одно мнение, у меня – другое. И тогда всегда говорю: «А ты переспи с этим». Исходя из своего жизненного опыта, я стала чаще думать о том, что не нужно принимать скоропалительных решений. То, что могла сделать в 30 лет, сейчас бы 10 раз подумала, – отметила Вяльбе.