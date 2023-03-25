Федерация лыжных гонок России не примет участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике
Федерация лыжных гонок России не примет участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике.
Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.
«Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: «Нет, извините, мы посидели на круглом столе и решили, что вы должны остаться».
Мы не будем принимать участие и в онлайн-режиме. Нам сказали, что в таком случае у нас не будет права голоса – просто послушать.
Мы тогда займемся какими-то своими проблемами», – сказала Вяльбе.
Заседания комитетов FIS пройдут с 3 по 5 мая.
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