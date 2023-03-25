Федерация лыжных гонок России не примет участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Лыжи

Федерация лыжных гонок России не примет участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике. 

Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: «Нет, извините, мы посидели на круглом столе и решили, что вы должны остаться».

Мы не будем принимать участие и в онлайн-режиме. Нам сказали, что в таком случае у нас не будет права голоса – просто послушать.

Мы тогда займемся какими-то своими проблемами», – сказала Вяльбе.

Заседания комитетов FIS пройдут с 3 по 5 мая. 

3 комментария

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Наталья Куничкина
Ответ Iuasamotu
Из Вяльбе руководитель - никудышный, переполненный какими-то подростковыми комплексами и обидами, из-за чего страдают российские лыжники, которых она держит в заложниках. Очень разительная разница с Майгуровым, который не упускает любой возможности контакта с ИБУ по поводу возвращения российских биатлонистов в большой международный спорт
Ну, и какие результаты у Майгурова в контексте возвращения на междугородную арену? Он даже умудрился с белорусами поссориться. А результаты Майгурова до отстранения наших спортсменов с результатами Вяльбе вообще не сравнить.
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Iuasamotu
Из Вяльбе руководитель - никудышный, переполненный какими-то подростковыми комплексами и обидами, из-за чего страдают российские лыжники, которых она держит в заложниках. Очень разительная разница с Майгуровым, который не упускает любой возможности контакта с ИБУ по поводу возвращения российских биатлонистов в большой международный спорт
+2
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-4
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Olga.t
Наверное, члены FIS читали недавние высказывания Вяльбе на спортсе...
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