Федерация лыжных гонок России не примет участие в заседаниях комитетов FIS в Дубровнике.

Об этом сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе.

«Нас пригласили на комитеты, а потом сказали: «Нет, извините, мы посидели на круглом столе и решили, что вы должны остаться».

Мы не будем принимать участие и в онлайн-режиме. Нам сказали, что в таком случае у нас не будет права голоса – просто послушать.

Мы тогда займемся какими-то своими проблемами», – сказала Вяльбе.

Заседания комитетов FIS пройдут с 3 по 5 мая.