Валнес о допуске россиян: «За год мир не изменился к лучшему. Возникнет много сложных дилемм, если они вернутся»

Теги лыжные гонки сборная Норвегии Эрик Валнес Лыжи

Норвежский лыжник Эрик Валнес высказался об отстранении российских спортсменов.

– Они военнослужащие, многие прошли через войска национальной гвардии. Так что возвращаться к прежнему, конечно, совершенно невозможно. За год мир не изменился к лучшему.

– Вы будете выступать, если российские спортсмены снова приедут?

– На этот вопрос невозможно ответить. Никто не знает, какой будет ситуация через полгода. 

– Что должно случиться, чтобы ты счел возможным возвращение российских спортсменов?

– Боевые действия должны закончиться, но для нас, спортсменов, это сложно. Мы зарабатываем спортом, и возникнет много сложных дилемм, если они вернутся, – сказал Валнес.

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2 комментария

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And-Rover
Ты главное кушай препараты
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serginn
Ну да, без наших зарабатывать спортом попроще конечно. Дилемма капец какая.
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