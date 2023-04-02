Валнес о допуске россиян: «За год мир не изменился к лучшему. Возникнет много сложных дилемм, если они вернутся»

Норвежский лыжник Эрик Валнес высказался об отстранении российских спортсменов.

– Они военнослужащие, многие прошли через войска национальной гвардии. Так что возвращаться к прежнему, конечно, совершенно невозможно. За год мир не изменился к лучшему.

– Вы будете выступать, если российские спортсмены снова приедут?

– На этот вопрос невозможно ответить. Никто не знает, какой будет ситуация через полгода.

– Что должно случиться, чтобы ты счел возможным возвращение российских спортсменов?

– Боевые действия должны закончиться, но для нас, спортсменов, это сложно. Мы зарабатываем спортом, и возникнет много сложных дилемм, если они вернутся, – сказал Валнес.

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