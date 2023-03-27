Юрий Бородавко: «Терапевтические исключения – это безнравственно, это обман. В Норвегии, к сожалению, идут на это, а FIS принимает все как должное»

Теги допинг лыжные гонки Юрий Бородавко сборная Норвегии WADA Йоханнес Клэбо Эрик Валнес Лыжи

Тренер лыжников Юрий Бородавко назвал использование терапевтических исключений обманом. 

– Если WADA через терапевтические исключения разрешает спортсменам пользоваться запрещенными препаратами, почему бы не ввести подобную практику в обиход у нас в стране? Допускаете такой вариант?

– Никогда таких мыслей не было. Дело даже не в том, что в ФМБА существует железное правило допускать к соревнованиям только здоровых спортсменов.

Просто я сам считаю, что это безнравственно. Это во-первых. А во-вторых, это обман. В Норвегии, к сожалению, идут на это. А FIS (Международная федерация лыжного спорта) без должной проверки принимает все, как должное.

– Потому что во главе организации стоит скандинав?

– В том числе. Плюс – спонсоры, в лыжных видах очень много норвежских спонсоров. Как говорится, бизнес, и ничего личного.

– А так ли сильно эти препараты влияют на результат, как об этом принято говорить? Ведь если перворазряднику дать ведро допинга, так быстро, как Большунов, он все равно не побежит.

– Если бы это вообще не работало, на допинге не попадалось бы такое количество легкоатлетов, пловцов и прочих представителей видов спорта, где сила является основной доминантой.

В лыжных гонках большинство терапевтических исключений касается препаратов, влияющих на транспортные функции кислорода. Это в разы повышает выносливость спортсменов, скорость восстановления.

При таком уровне конкуренции, как нынешний, даже незначительное применение таких препаратов дает колоссальное преимущество.

Тренируются сейчас все очень много. Интернет в этом плане дает колоссальный простор для знаний. Есть различные методические разработки, которые сами по себе секретом ни для кого уже не являются.

Секретом является то, как спортсмен переваривает эти нагрузки, как быстро он способен выйти на пик своей формы. Посмотрите, что происходит в масс-стартах, где все решается на последних метрах, а то и сантиметрах дистанции.

Это колоссальнейшая конкуренция. И те люди, которые могут легально воспользоваться какой-то дополнительной фарм-поддержкой, всегда будут иметь определенное преимущество.

– Вы когда-нибудь думали о том, чем это все может закончиться? Должна же борьба с допингом трансформироваться в какой-то здравый смысл?

– Для этого прежде всего нужно, чтобы Всемирное антидопинговое агентство перестало быть зависимым.

– Боюсь, что это утопия. Агентство же не может само себя прокормить?

– Вот поэтому и появляются все эти терапевтические разрешения, информация о которых тщательно скрывается, – сказал Бородавко. 

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40 комментариев

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Владимир Ватутин
Ответ imaxim
Весьма забавно слышать от тренера, отбывшего дисквалификацию за ЭПО, обвинения в ТИ других))) И как обычно у Бородавко: если что-то не вписывается в его тренерские методики, значит это невозможно
Не знаешь всё про Бородавко,лудше не пиши,не будешь выглядеть смешным
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Pikachu Pikachu
Ответ grag68
Через две недели? Ты бы ещё сказал через год.)) Если бы он с бронхитом бежал, там можно было о чем то говорить
Действительно, через 2 недели после тяжелого бронхита, с которым лежат в больнице, так же просто марафоны бегать. И да, забавно как Большунов перед каждыми триумфальными играми лечится. Прямо удивительные совпадения
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grag68
Ответ Pikachu Pikachu
Расскажите каким образом Большунов, через две недели после того как лежал с бронхитом в больнице (!!!) в Корее россыпь медалей взял. Это вообще как может быть?
Через две недели? Ты бы ещё сказал через год.)) Если бы он с бронхитом бежал, там можно было о чем то говорить
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SIMONA
Ответ Koulmann
Ну и вранье детектед. Большунов брал ТИ в олимпийском сезоне. Вяльбе об этом говорила. Черноусов, Легков имели ТИ. Тоже из заявлений Вяльбе. Это только речь про Олимпийских чемпионов и призёров, между прочим.
Ссылку, пожалуйста, где Вяльбе говорила. Иначе- ложь
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grag68
Ответ Koulmann
А норвежцы выходили с ТИ на старт?
Ну бородавко в этом и подозревает норвежцев
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grag68
Ответ Йенс Мустерманн
Потомки будут ржать над вечно вторым, которого современники провозгласили королём лыж и лучшим дистанционщиком всех времён и народов, узнав, что тот не выиграл ни одного полтинника на ГС. Знаковые достижения, однако же )
Ну так он свалит на пенсию скоро и останется один рекордсмен всех времён и народов и окажется, что он не выиграл ни одной гонки. Вот уж действительно, ночей не будет на земле
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Pikachu Pikachu
Ответ grag68
Как бы главный посыл в том, чтобы с ТИ не выходили на старт. Никто не запрещает спортсменам лечится
Расскажите каким образом Большунов, через две недели после того как лежал с бронхитом в больнице (!!!) в Корее россыпь медалей взял. Это вообще как может быть?
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SkierNSK
Ответ imaxim
А почему у него в решении написано «дисквалифицирован»?
А ссылку на источник, если не трудно?
Дело в том, что дисквалификация подразумевает полный запрет на тренерскую деятельность и дисквалификацию на два года для спортсменов, работающих с дисквалифицированным тренером. Бородавко же был просто отстранён от работы в сборной, но продолжал тренировать в московской СШОР. То что это называлось дисквалификацией для FIS, сути не меняет. Отстранённый Чарковский вообще главным менеджером просто стал.
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Йенс Мустерманн
Ответ grag68
Помнится десятку в подростковом возрасте бегал а тут мужик, топ лыжник, девочка какая то. Потомки узнают засмеют) ну какие рекорды
Потомки будут ржать над вечно вторым, которого современники провозгласили королём лыж и лучшим дистанционщиком всех времён и народов, узнав, что тот не выиграл ни одного полтинника на ГС. Знаковые достижения, однако же )
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grag68
Ответ Йенс Мустерманн
Выход на пенсию в 25 лет будет гореть ярче сверхновой, пока на фоне этого кто-то покоряет и устанавливает вечные рекорды ))
Помнится десятку в подростковом возрасте бегал а тут мужик, топ лыжник, девочка какая то. Потомки узнают засмеют) ну какие рекорды
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Evgeny Trifonov
Ответ Koulmann
А где факты, что умалчивают? Результаты ТИ публиковали на играх в Пхенчхане. Там было 11 призеров из Норвегии. Их железно всегда проверяют на допинг. Но никого у лыжных видов положительные пробы допинга ТИ прикрыты не были. О чем тогда речь? Кстати, ТИ Большунова не скрывали, не?
ну например после ЧМ недавнего я таких данных не видел. Пускай в конце каждого соревнования выносят список людей с ТИ. Причину ТИ. запрещенные препараты которые принимаются.
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ivanzhu90
Ну опять Бородавко все выдумывает, ну что вы, то конспирология и наговаривает на чистых норвежцев:

https://www.sports.ru/skiing/1042423693.html
«Мне не было сказано прямо: «Ты сможешь выиграть несколько секунд». Мне сказали как-то так: «Ты сможешь получить преимущество, если используешь вентолин, я рекомендую тебе использовать препарат».

Я также помню, что прошла всевозможные тесты на дыхание. Таким образом у тебя находят какое-то раздражение, и это квалифицируется как разновидность астмы или раздражение дыхательных путей, чего достаточно для приема вентолина. Я не могла тогда понять, почему была астматиком, ведь у меня не было проблем с дыханием, и я не понимаю сегодня, каким образом тогда вдруг появилась необходимость применять лекарство.
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Koulmann
Ответ Evgeny Trifonov
ну про это все знают, а про ти норвежцев как то умалчивают. Моё мнение пускай сделают информацию открытой, кто получает, причину, срок.
А где факты, что умалчивают?
Результаты ТИ публиковали на играх в Пхенчхане. Там было 11 призеров из Норвегии. Их железно всегда проверяют на допинг.
Но никого у лыжных видов положительные пробы допинга ТИ прикрыты не были.

О чем тогда речь?

Кстати, ТИ Большунова не скрывали, не?
+1
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Йенс Мустерманн
Ответ grag68
9 минут...) Это никогда не потухнет)))
Выход на пенсию в 25 лет будет гореть ярче сверхновой, пока на фоне этого кто-то покоряет и устанавливает вечные рекорды ))
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Nottingham Forecast
Ответ Koulmann
А норвежцы выходили с ТИ на старт?
Нет, конечно) Это же типичная черта фанов Большунова) Позорная ложь) Pay no mind)
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Koulmann
Ответ Анатолий Зыболов
Я тоже это на базаре слышал. Все скрывают, а русские идиоты на каждом углу всем рассказывают. А Виальбе лично тебе.🤣
Ты может быть и на базаре слышал, какие вопросы...
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Al561
Какой-то примитивный конспирологический наброс((
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grag68
Ответ Йенс Мустерманн
Ведь если перворазряднику дать ведро допинга, так быстро, как Большунов, он все равно не побежит. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Не побежит. Но если это самое ведро допинга дать самому вечно второму под прикрытием ТИ, как сделали почти год назад аккурат пред китайской олимпиадой, то он, еле ползающий на кубке мира практически на всех соревнованиях, полетит как ракета, что собственно и сделал в Пекине.
9 минут...) Это никогда не потухнет)))
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Koulmann
Ответ grag68
Как бы главный посыл в том, чтобы с ТИ не выходили на старт. Никто не запрещает спортсменам лечится
А норвежцы выходили с ТИ на старт?
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Nottingham Forecast
Ответ grag68
Ты нормальный вообще? Он ТИ получил когда в больнице лежал а не марофон бежал.
"Фи ни панимаити!!! Ета другоя!!!")))
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Nottingham Forecast
Евгения Трифонова первая задала мне вопрос и, опасаясь ответа, тут же кинула в ЧС) Ну ничего, здесь отвечу) Как это умалчивают, если ты вот прям щас пишешь про ТИ норвежцев)) Откуда ты тогда про эти ТИ знаешь, если про них умалчивают, патриботонька?))
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Nottingham Forecast
Патриботонька Евгения Трифонова обиделась и кинула меня в ЧС) Ещё одна характерная черта местных патриботонек) Безнаказанно написать оскорбление, пользуясь блатом в админке, и ждать ответа человека, чтоб тут же кинуть жалобу))
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grag68
Ответ Koulmann
Ну и вранье детектед. Большунов брал ТИ в олимпийском сезоне. Вяльбе об этом говорила. Черноусов, Легков имели ТИ. Тоже из заявлений Вяльбе. Это только речь про Олимпийских чемпионов и призёров, между прочим.
Как бы главный посыл в том, чтобы с ТИ не выходили на старт. Никто не запрещает спортсменам лечится
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Анатолий Зыболов
Ответ Koulmann
Ну и вранье детектед. Большунов брал ТИ в олимпийском сезоне. Вяльбе об этом говорила. Черноусов, Легков имели ТИ. Тоже из заявлений Вяльбе. Это только речь про Олимпийских чемпионов и призёров, между прочим.
Я тоже это на базаре слышал. Все скрывают, а русские идиоты на каждом углу всем рассказывают. А Виальбе лично тебе.🤣
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MosFzz
Ответ Nottingham Forecast
Не будем забывать, что Сашуленька Большуношенькин ТИ перед Олимпиадой в Пекине получил)) "Зубки лечил") Местные патриботы очень не любят, когда кто-то это вспоминает в комментах, и тут же истошно минусят со всех фейков 😏
Ну лечил, и? Вполне стандартная процедура в таких ситуациях. Хорошая попытка, но нет.
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