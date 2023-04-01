Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил на полетном трамплине, Ланишек – 2-й, Жила – 3-й, Гранеруд – 4-й
Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт победил на этапе Кубка мира в Планице.
Результат определялся по одной попытке.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Планица, Словения
Мужчины
HS240
1. Штефан Крафт (Австрия) – 240,5 балла (239,5 м)
2. Анже Ланишек (Словения) – 234,7 (236,0)
3. Петр Жила (Польша) – 233,3 (234,0)
4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 228,4 (231,0)
5. Ян Херль (Австрия) – 225,9 (236,0)
6. Тими Зайц (Словения) – 225,7 (231,5)
7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 222,0 (229,5)
8. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 220,9 (227,5)
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