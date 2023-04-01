Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил на полетном трамплине, Ланишек – 2-й, Жила – 3-й, Гранеруд – 4-й

Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт победил на этапе Кубка мира в Планице.

Результат определялся по одной попытке.

Прыжки с трамплина

мира

Планица, Словения

Мужчины

HS240

1. (Австрия) – 240,5 балла (239,5 м)

2. (Словения) – 234,7 (236,0)

3. Петр Жила (Польша) – 233,3 (234,0)

4. Халвор Эгнер (Норвегия) – 228,4 (231,0)

5. Ян Херль (Австрия) – 225,9 (236,0)

6. Тими Зайц (Словения) – 225,7 (231,5)

7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 222,0 (229,5)

8. Форфанг (Норвегия) – 220,9 (227,5)