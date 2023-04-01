Прыжки с трамплина. Кубок мира. Крафт победил на полетном трамплине, Ланишек – 2-й, Жила – 3-й, Гранеруд – 4-й

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Швейцарии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) Петр Жила Штефан Крафт Йоханн Андре Форфанг Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Тими Зайц Ян Херль Грегор Дешванден Лыжи

Австрийский прыгун с трамплина Штефан Крафт победил на этапе Кубка мира в Планице.

Результат определялся по одной попытке.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Планица, Словения

Мужчины

HS240

1. Штефан Крафт (Австрия) – 240,5 балла (239,5 м)

2. Анже Ланишек (Словения) – 234,7 (236,0)

3. Петр Жила (Польша) – 233,3 (234,0)

4. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 228,4 (231,0)

5. Ян Херль (Австрия) – 225,9 (236,0)

6. Тими Зайц (Словения) – 225,7 (231,5)

7. Грегор Дешванден (Швейцария) – 222,0 (229,5)

8. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 220,9 (227,5)

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4 комментария

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Iuasamotu
Из-за вчерашних проблем будет подряд сразу два старта. Только отпрыгали индивидуально и уже идут командные соревнования. И всё это, ещё до обеда. Редкий случай, между прочим.
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Iuasamotu
Рекордсмен мира занял первое место, всё логично
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Кавабунга Шреддоголовый
Ухххххуууууу!!!
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Andreir888
Эх, Женьки Климова на них не было!😉
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