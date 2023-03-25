Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Словения – 2-я, Польша – 3-я

Теги Кубок мира результаты прыжки с трамплина сборная Австрии (прыжки с трамплина) сборная Норвегии (прыжки с трамплина) сборная Польши (прыжки с трамплина) сборная Словении (прыжки с трамплина) сборная Германии (прыжки с трамплина) Михаэль Хайбек Камиль Стох Андреас Веллингер Петр Жила Штефан Крафт Даниэль Андре Танде Йоханн Андре Форфанг Домен Превц Маркус Айзенбихлер Роберт Юханссон Анже Ланишек Халвор Эгнер Гранеруд Карл Гайгер Тими Зайц Ян Херль Александр Знишцол Ловро Кос Даниэль Чофениг Лыжи

Австрийские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на этапе КМ в Лахти.

Прыжки с трамплина

Кубок мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Командные соревнования

HS130 

1. Австрия (Даниэль Чофениг, Михаэль Хайбек, Ян Херль, Штефан Крафт) – 1057,3 балла

2. Словения (Ловро Кос, Домен Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1031,1

3. Польша (Петр Жила, Павел Вонсек, Александр Знишцол, Камиль Стох) – 1022,3

4. Норвегия (Роберт Юханссон, Даниэль Андре Танде, Йоханн Андре Форфанг, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1002,2

5. Германия (Андреас Веллингер, Феликс Хоффманн, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 1001,9

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1 комментарий

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Iuasamotu
Победа разогнавшейся под конец сезона Австрии вообще не удивляет, да ещё и с таким составом. А вот Германия и Норвегия, которые по составу ненамного хуже австрийцев, наоборот разочаровали. А ещё моя любимая сборная Японии заняла счастливое 7-е место)
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