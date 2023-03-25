Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Словения – 2-я, Польша – 3-я
Австрийские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на этапе КМ в Лахти.
Прыжки с трамплина
Кубок мира
Лахти, Финляндия
Мужчины
Командные соревнования
HS130
1. Австрия (Даниэль Чофениг, Михаэль Хайбек, Ян Херль, Штефан Крафт) – 1057,3 балла
2. Словения (Ловро Кос, Домен Превц, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1031,1
3. Польша (Петр Жила, Павел Вонсек, Александр Знишцол, Камиль Стох) – 1022,3
4. Норвегия (Роберт Юханссон, Даниэль Андре Танде, Йоханн Андре Форфанг, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1002,2
5. Германия (Андреас Веллингер, Феликс Хоффманн, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 1001,9
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