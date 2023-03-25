Прыжки с трамплина. Кубок мира. Австрия выиграла командные соревнования, Словения – 2-я, Польша – 3-я

Австрийские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на этапе КМ в Лахти.

Прыжки с трамплина

мира

Лахти, Финляндия

Мужчины

Командные соревнования

HS130

1. Австрия (Даниэль Чофениг, , Ян Херль, ) – 1057,3 балла

2. Словения (Ловро Кос, , Тими Зайц, ) – 1031,1

3. Польша (Петр Жила, Павел Вонсек, Александр Знишцол, Камиль Стох) – 1022,3

4. Норвегия (Роберт Юханссон, Даниэль Андре Танде, Йоханн Андре Форфанг, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1002,2

5. Германия (Андреас Веллингер, Феликс Хоффманн, Маркус Айзенбихлер, Карл Гайгер) – 1001,9