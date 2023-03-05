Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Словения выиграла командные соревнования, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я

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Словенские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на чемпионате мира в Планице.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира-2023

Планица, Словения

Командные соревнования, HS138

1. Словения (Ловро Кос, Жига Йелар, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1178,9

2. Норвегия (Йоханн Андре Форфанг, Кристоффер Эриксен Сундал, Мариус Линдвик, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1166,0

3. Австрия (Даниэль Чофениг, Михаэль Хайбек, Ян Херль, Штефан Крафт) – 1139,4

4. Польша – 1129,1

5. Германия – 1127,1

6. Швейцария – 1012,2

7. Япония – 1011,0

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1 комментарий

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Iuasamotu
Словения уже второй день гуляет)
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