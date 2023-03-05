Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Словения выиграла командные соревнования, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я

Словенские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на чемпионате мира в Планице.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира-2023

Планица, Словения

Командные соревнования, HS138

1. Словения (Ловро Кос, Жига Йелар, Тими Зайц, ) – 1178,9

2. Норвегия ( , Кристоффер Эриксен Сундал, , Халвор Эгнер Гранеруд) – 1166,0

3. Австрия (Даниэль Чофениг, , Ян Херль, ) – 1139,4

4. Польша – 1129,1

5. Германия – 1127,1

6. Швейцария – 1012,2

7. Япония – 1011,0