Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Словения выиграла командные соревнования, Норвегия – 2-я, Австрия – 3-я
Словенские прыгуны с трамплина победили в командных соревнованиях на чемпионате мира в Планице.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира-2023
Планица, Словения
Командные соревнования, HS138
1. Словения (Ловро Кос, Жига Йелар, Тими Зайц, Анже Ланишек) – 1178,9
2. Норвегия (Йоханн Андре Форфанг, Кристоффер Эриксен Сундал, Мариус Линдвик, Халвор Эгнер Гранеруд) – 1166,0
3. Австрия (Даниэль Чофениг, Михаэль Хайбек, Ян Херль, Штефан Крафт) – 1139,4
4. Польша – 1129,1
5. Германия – 1127,1
6. Швейцария – 1012,2
7. Япония – 1011,0
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