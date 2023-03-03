Чемпионат мира-2023. Прыжки с трамплина. Зайц победил, Рею Кобаяси – 2-й, Кубацки – 3-й, Гранеруд – 7-й

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Словенский прыгун с трамплина Тими Зайц одержал победу на чемпионате мира в Планице.

Прыжки с трамплина

Чемпионат мира-2023

Планица, Словения

HS138

1. Тими Зайц (Словения) – 287,5 очков (137,5 м + 137,0 м)

2. Рею Кобаяси (Япония) – 276,8 (135,0 + 129,5)

3. Давид Кубацки (Польша) – 276,2 (129,0 + 135,0)

4. Камиль Стох (Польша) – 272,1 (131,5 + 134,5)

5. Маркус Айзенбихлер (Германия) – 271,4 (131,0 + 136,0)

6. Штефан Крафт (Австрия) – 270,9 (125,5 + 136,0)

7. Халвор Эгнер Гранеруд (Норвегия) – 269,2 (131,0 + 130,0)

8. Карл Гайгер (Германия) – 268,9 (137,5 + 133,5)

9. Петр Жила (Польша) – 266,0 (128,5 + 133,5)

10. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 263,3 (131,5 + 133,5)

11. Анже Ланишек (Словения) – 263,1 (124,5 + 133,0)

12. Даниэль Чофениг (Австрия) – 261,6 (134,0 + 130,0)

13. Андреас Веллингер (Германия) – 261,4 (127,5 + 130,5)

14. Ян Херль (Австрия) – 257,1 (130,0 + 130,0)

15. Михаэль Хайбек (Австрия) – 253,0 (129,0 + 129,5)

3 комментария

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Iuasamotu
Всегда приятно смотреть, как представитель хозяйки чемпионата одерживает победу. Зайца на плечах носили, как императора, под ликующие крики толпы болельщиков. Жаль только, что он выиграл именно у Рёю Кобаяси) Относительно успешное выступление Маркуса Айзенбихлера, тоже одно из приятных моментов соревнования.
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gerr_max
У Японии впервые с 2003 года медаль. Тогда Касаи бронзу брал.
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gerr_max
Вторая в истории Словении золотая медаль в прыжках с трамплина после победы Рока Бенковича в 2005 году.

Ещё в 91 году словенец Франки Петек за Югославию выигрывал на ЧМ.
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