Юрий Бородавко: «То, что Коростелев обошел Большунова, не удивило, он и раньше побеждал»

Тренер сборной России по лыжным гонкам прокомментировал итоги коньковых спринтов на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

и Вероника Степанова одержали победы. стала второй, – третьим.

– В мужском финале решала тактика. решил провести дистанционную гонку и не выдержал на финише. Его не хватило на финише. Плотную, хорошую конкуренцию показали ребята. То, что Коростелев обошел Большунова, не удивило, он и раньше побеждал.

– Червоткин и Спицов не квалифицировались даже в четвертьфинал.

– Они не спринтеры, поэтому нет ничего удивительного в их результатах, – сказал Бородавко.

– У женщин результаты по силам. Как все было в прологе, так спортсменки и распределились. Конечно, хотелось бы, чтобы Непряева побеждала. Но ее состояние на данный момент не позволяет выступать лучше.

– Ступак выбыла в четвертьфинале. Удивило?

– Юля только начинает свою соревновательную деятельность. Она тренируется всего три недели, даже меньше. Ей простительно, все еще впереди, она наберет форму, – добавил тренер.