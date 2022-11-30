Юрий Бородавко: «То, что Коростелев обошел Большунова, не удивило, он и раньше побеждал»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги коньковых спринтов на втором этапе Кубка России в Вершине Теи.

Савелий Коростелев и Вероника Степанова одержали победы. Наталья Непряева стала второй, Александр Большуном – третьим.

– В мужском финале решала тактика. Артем Мальцев решил провести дистанционную гонку и не выдержал на финише. Его не хватило на финише. Плотную, хорошую конкуренцию показали ребята. То, что Коростелев обошел Большунова, не удивило, он и раньше побеждал.

– Червоткин и Спицов не квалифицировались даже в четвертьфинал.

– Они не спринтеры, поэтому нет ничего удивительного в их результатах, – сказал Бородавко.

– У женщин результаты по силам. Как все было в прологе, так спортсменки и распределились. Конечно, хотелось бы, чтобы Непряева побеждала. Но ее состояние на данный момент не позволяет выступать лучше.

– Ступак выбыла в четвертьфинале. Удивило?

– Юля только начинает свою соревновательную деятельность. Она тренируется всего три недели, даже меньше. Ей простительно, все еще впереди, она наберет форму, – добавил тренер.

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