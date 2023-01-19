Лыжи. Чемпионат Норвегии. Валнес и Шистад победили в коньковых спринтах, Эвен Нортуг и Лотта Венг – 2-е, Гульберг – 3-й

Эрик Валнес и Кристине Ставос Шистад одержали победы в коньковых спринтах на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Йовике.

Лыжные гонки

Чемпионат Норвегии

Йовик

Спринт, свободный стиль

Мужчины

1. Эрик Валнес – 2.44,39

2. Эвен Нортуг – 0,30

3. Пол Гульберг – 0,81

4. Синдре Бьорнестад Скар – 1,26

5. Матс Вильям Йенссен – 1,51

6. Ансгар Эвенсен – 1,76

7. Пол Троан Ауне...

10. Сиверт Вииг...

12. Ховард Сулос Таугбель

Женщины

1. Кристине Ставос Шистад – 3.02,93

2. Лотта Венг – 0,59

3. Матильде Мирвол – 1,25

4. Ане Стенсет – 2,00

5. Милла Андреассен – 2,50

6. Юлие Мире – 4,22

7. Мария Меллинг

8. Кристин Фоснес...

13. Хедда Амундсен