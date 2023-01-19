Лыжи. Чемпионат Норвегии. Валнес и Шистад победили в коньковых спринтах, Эвен Нортуг и Лотта Венг – 2-е, Гульберг – 3-й
Эрик Валнес и Кристине Ставос Шистад одержали победы в коньковых спринтах на чемпионате Норвегии по лыжным гонкам в Йовике.
Лыжные гонки
Йовик
Спринт, свободный стиль
Мужчины
1. Эрик Валнес – 2.44,39
2. Эвен Нортуг – 0,30
3. Пол Гульберг – 0,81
4. Синдре Бьорнестад Скар – 1,26
5. Матс Вильям Йенссен – 1,51
6. Ансгар Эвенсен – 1,76
7. Пол Троан Ауне...
10. Сиверт Вииг...
12. Ховард Сулос Таугбель
Женщины
1. Кристине Ставос Шистад – 3.02,93
2. Лотта Венг – 0,59
3. Матильде Мирвол – 1,25
4. Ане Стенсет – 2,00
5. Милла Андреассен – 2,50
6. Юлие Мире – 4,22
7. Мария Меллинг
8. Кристин Фоснес...
13. Хедда Амундсен
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