Юрий Бородавко: «Условия МОК неприемлемы практически для любого российского спортсмена. Исключением может быть только 1-2 процента»

Теги сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко МОК Олимпийская сборная России Лыжи

Юрий Бородавко назвал неприемлемыми условия допуска россиян, выдвинутые МОК.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Решение является абсолютно неприемлемым.

МОК пытается показать свою лояльность спортсменам, ссылаясь на Олимпийскую хартию, но вместе с тем выставляет неприемлемые условия практически для любого российского спортсмена.

Исключением могут быть только 1-2% от всех спортсменов сборной России», – заявил тренер российских лыжников.

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК 

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6 комментариев

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Willy Troll
Вот эти 2 процента значит и будут выступать. Плюс перспективная молодежь будет потихоньку гражданство менять. Думаю, Казахстан или Азербайджан поддержат талантливых спортсменов.
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icey_punk
Эти 1-2 процента скорее всего теннисисты.
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Realist2022
Ответ maripous
Никаких исключений быть не может. Исключение- это отказ от страны и от армии. Всё это- предательство. Если найдутся эти пара процентов- то это их проблемы. Но это будут не наши спортсмены.
1. Не надо путать страну и власть.
2. Ну так армия замазана, скажем так. И армия нормальная должна понимать, что работает на страну, а не власть.
+3
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+1
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maripous
Никаких исключений быть не может. Исключение- это отказ от страны и от армии. Всё это- предательство.
Если найдутся эти пара процентов- то это их проблемы. Но это будут не наши спортсмены.
+1
-1
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OnlyDendy
Да вся биатлонная сборная не против таких условий. Держу пари, если бы не диктатура Вяльбе, то и лыжники тоже
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den70
Он не понял. Никакой сборной России на международных соревнованиях не будет. Только независимые спортсмены.
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