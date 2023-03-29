Юрий Бородавко: «Условия МОК неприемлемы практически для любого российского спортсмена. Исключением может быть только 1-2 процента»
Юрий Бородавко назвал неприемлемыми условия допуска россиян, выдвинутые МОК.
Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Решение является абсолютно неприемлемым.
МОК пытается показать свою лояльность спортсменам, ссылаясь на Олимпийскую хартию, но вместе с тем выставляет неприемлемые условия практически для любого российского спортсмена.
Исключением могут быть только 1-2% от всех спортсменов сборной России», – заявил тренер российских лыжников.
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2. Ну так армия замазана, скажем так. И армия нормальная должна понимать, что работает на страну, а не власть.
Если найдутся эти пара процентов- то это их проблемы. Но это будут не наши спортсмены.