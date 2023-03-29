Юрий Бородавко: «Условия МОК неприемлемы практически для любого российского спортсмена. Исключением может быть только 1-2 процента»

назвал неприемлемыми условия допуска россиян, выдвинутые МОК.

Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Решение является абсолютно неприемлемым.

МОК пытается показать свою лояльность спортсменам, ссылаясь на Олимпийскую хартию, но вместе с тем выставляет неприемлемые условия практически для любого российского спортсмена.

Исключением могут быть только 1-2% от всех спортсменов сборной России», – заявил тренер российских лыжников.

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