Бородавко о недопуске спортсменов, представляющих силовые ведомства: «Можно смело послать МОК. Нам поставили заведомо невыполнимые условия»

отреагировал на рекомендации МОК по допуску россиян.

МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«МОК принял соломоново решение, чтобы угодить всем. Почти весь спорт во всех странах, не только в России, держится на армии, внутренних войсках. Активное занятие спортом предполагает, что люди призывного возраста имеют отношение к армии.

допускает нас, но делает ограничения по тем людям, которые имеют отношения к режимным организациям. Все это далеко идущие планы, чтобы допустить нас и соблюсти все правила, но при этом реально не допустить наших спортсменов», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

«С такими условиями можно смело послать МОК. Ну кого они допускать‑то хотят? Давайте посмотрим на спортсменов из других стран: почти все атлеты – это военнослужащие. Нам поставили заведомо невыполнимые условия. Говорят: «Мы вас допускаем», но на самом деле нет», – цитирует Бородавко «Матч ТВ».