Бородавко о недопуске спортсменов, представляющих силовые ведомства: «Можно смело послать МОК. Нам поставили заведомо невыполнимые условия»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко МОК Лыжи

Юрий Бородавко отреагировал на рекомендации МОК по допуску россиян.

МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в Париже и в 2026 году в Италии.

«МОК принял соломоново решение, чтобы угодить всем. Почти весь спорт во всех странах, не только в России, держится на армии, внутренних войсках. Активное занятие спортом предполагает, что люди призывного возраста имеют отношение к армии.

МОК допускает нас, но делает ограничения по тем людям, которые имеют отношения к режимным организациям. Все это далеко идущие планы, чтобы допустить нас и соблюсти все правила, но при этом реально не допустить наших спортсменов», – сказал тренер сборной России по лыжным гонкам.

«С такими условиями можно смело послать МОК. Ну кого они допускать‑то хотят? Давайте посмотрим на спортсменов из других стран: почти все атлеты – это военнослужащие. Нам поставили заведомо невыполнимые условия. Говорят: «Мы вас допускаем», но на самом деле нет», – цитирует Бородавко «Матч ТВ».

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3 комментария

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Фрэнк Канистра
Ответ Вероника Терюшкова
Расшифруйте кто нибудь! Бородавок думает, что не допустят?
нет, он говорит про то что куча спортсменов записывались в военные и силовые ведомства и там числились - так уж у нас устроено, получая оттуда поддержку, и если критерием недопуска будет причастие к силовым структурам - то у нас таких спортсменов очень много и их всех не допустят, они не смогут выполнить это условие, в принципе.
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Ярик01
Активное занятие спортом предполагает, что здоровые и сильные люди призывного возраста косят от призыва, числясь в таких структурах и даже в офицерских званиях
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-1
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Вероника Терюшкова
Расшифруйте кто нибудь! Бородавок думает, что не допустят?
+1
-2
-1
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