Дмитрий Песков: «Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Контакты с МОК продолжатся»

заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы спортсменов и взаимодействовать с МОК.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России, он был достаточно исчерпывающий.

Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым.

Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», – сказал пресс-секретарь президента России.

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