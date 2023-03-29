Дмитрий Песков: «Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Контакты с МОК продолжатся»
Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы спортсменов и взаимодействовать с МОК.
28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России, он был достаточно исчерпывающий.
Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым.
Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», – сказал пресс-секретарь президента России.
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Революционер... Ощути вкус полицейской дубинки
Главное передом в нужном направлении, а не задом.
Помните: Избушка встань как надо.
бывай
отсюда
ихтиандр
делать вид, что он ничего не знает))
— Что хошь с нами делай! — говорили одни, — хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!
И упорно стояли при этом на коленях.
Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.
— Сломлю я эту энергию! — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время!...
Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.
...Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…"
М.Е.Салтыков-Щедрин
при автократии по-другому не бывает
Если только службу в церкви.
Пригожин№2 всё верно сказал.
Но похоже институт протестов, самоуважения напрочь вытравлен из российского общества.
Будут терпеть и выживать.
Нет интересов спортсменов - есть интересы каждого отдельного спортсмена.
Это реальность - которой мы ошарашены.
это сатанизм если короче
и вообще, как сказал один из главных рупоров кремля, жизнь переоценена
Как раз Танюшке понравится, она ж спортсменка и за мужем должна паровозиком пойти.