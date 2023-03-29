Дмитрий Песков: «Мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов. Контакты с МОК продолжатся»

Теги МОК Олимпийская сборная России Дмитрий Песков Политика Лыжи

Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит отстаивать интересы спортсменов и взаимодействовать с МОК.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Вчера был достаточно оперативный комментарий Олимпийского комитета России, он был достаточно исчерпывающий.

Такие рекомендации были охарактеризованы как содержащие элементы дискриминации, что является недопустимым.

Что касается нас, то мы будем дальше всемерно отстаивать интересы наших спортсменов, и, конечно же, продолжатся контакты с МОК именно для защиты интересов наших спортсменов», – сказал пресс-секретарь президента России. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК 

Материалы по теме

42 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим flanec
Ответ Domian
Как то уже надоели эти патриоты с недвижимостью и гражданствами в странах НАТО. У Пескова детки граждане Великобритании и Франции, чего он там собрался отстаивать? Лучше бы изучил реки и каналы такой прекрасной страны как Голландия, пригодится.
Как уже надоели эти новореги на спортсе, которые на Россию какашки швыряют.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
brace
Ответ Domian
Еще бы сами граждане это отстаивали. Но похоже институт протестов, самоуважения напрочь вытравлен из российского общества. Будут терпеть и выживать.
Езжай во Францию или в какую-нибудь другую Европу. Там сейчас тебе самое место. Самые протесты начинаются. Встань плечом к плечу, против высокой европейской коммуналки и прочей несправедливости
Революционер... Ощути вкус полицейской дубинки
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DpeMa111
МОК вынес адекватно оптимальное решение в текущей ситуации, тем более не понятны неадекватные комментарии представителей власти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Strepto
Ответ Domian
Как то уже надоели эти патриоты с недвижимостью и гражданствами в странах НАТО. У Пескова детки граждане Великобритании и Франции, чего он там собрался отстаивать? Лучше бы изучил реки и каналы такой прекрасной страны как Голландия, пригодится.
На Гаагу кладут даже США
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MoleculaRU
Странно, что не сказал про «жест доброй воли»
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gelios77
Зачем? Вот зачем продолжать с этими наглосаксами какую либо работу? Выйти из всех этих ангажированных, напрочь политизированных организаций и не платить туда больше ни одной копейки денег. Чинуши не поедут на форумы!? Да и **** с ними. Перетопчутся.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Термин "интересы спортсменов" - он сложный и может быть развёрнут в разные стороны.

Главное передом в нужном направлении, а не задом.

Помните: Избушка встань как надо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Джи
у.е.
бывай
отсюда
ихтиандр
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Варлампий Варлампий
забавный все-таки народ на Руси, им в уши льют, они бухтят, но продолжают верить, уж сколько раз усатая слуга был пойман на лжи, а народ продолжает опровергать притчу про волков
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ kovfun-barrios
Сказал тот, кто за 7 дней до начала сентябрьской мобилизации 2022 утверждал, что её нету даже в планах. Думаю, что Димону можно верить)
так работа у него такая
делать вид, что он ничего не знает))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maturmalai
Ответ Domian
Еще бы сами граждане это отстаивали. Но похоже институт протестов, самоуважения напрочь вытравлен из российского общества. Будут терпеть и выживать.
"Но глуповцы тоже были себе на уме. Энергии действия они с большою находчивостью противопоставили энергию бездействия.
— Что хошь с нами делай! — говорили одни, — хошь — на куски режь; хошь — с кашей ешь, а мы не согласны!
И упорно стояли при этом на коленях.
Очевидно, что когда эти две энергии встречаются, то из этого всегда происходит нечто весьма любопытное. Нет бунта, но и покорности настоящей нет. Есть что-то среднее, чему мы видали примеры при крепостном праве. Бывало, попадется барыне таракан в супе, призовет она повара и велит того таракана съесть. Возьмет повар таракана в рот, видимым образом жует его, а глотать не глотает. Точно так же было и с глуповцами: жевали они довольно, а глотать не глотали.
— Сломлю я эту энергию! — говорил Бородавкин и медленно, без торопливости, обдумывал план свой.
А глуповцы стояли на коленах и ждали. Знали они, что бунтуют, но не стоять на коленах не могли. Господи! чего они не передумали в это время!...
Казалось, что колени в этом случае представляют средний путь, который может умиротворить и ту и другую стороны.
...Глуповцы думали, что градоначальник едет покорять Византию, а вышло, что он замыслил покорить их самих…"
М.Е.Салтыков-Щедрин
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ Domian
Еще бы сами граждане это отстаивали. Но похоже институт протестов, самоуважения напрочь вытравлен из российского общества. Будут терпеть и выживать.
любой протест обвинят в том, что он организован из-за рубежа
при автократии по-другому не бывает
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kovfun-barrios
Сказал тот, кто за 7 дней до начала сентябрьской мобилизации 2022 утверждал, что её нету даже в планах. Думаю, что Димону можно верить)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ Domian
Еще бы сами граждане это отстаивали. Но похоже институт протестов, самоуважения напрочь вытравлен из российского общества. Будут терпеть и выживать.
Много было значимых протестов в Италии Муссолини, Германии Гитлера, Испании Франко, Португалии Салазара, в СССР и советских режимах восточной Европы при Сталине? Пока людей тупо не закатывали в асфальт протест был и у нас, но нынешние реалии гораздо ближе к вышеописанным и конец будет схожим именно с теми режимами.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ДудьСдулся
Дима, ну что вы можете отстоять?
Если только службу в церкви.
Пригожин№2 всё верно сказал.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SadButTrue
Ответ Domian
Рыба это хорошо, полезно) Как раз Танюшке понравится, она ж спортсменка и за мужем должна паровозиком пойти.
К большому счастью навке не грозит международный суд, масштаб не тот, но санкции с нее никто не снимет, так что шенгенской визы ей не видать. Придется там рыбу одному есть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ Теннисный абсолют
Комментарий удален модератором
По-моему даже школьники знают, что пресс-секретарь - он только говорит, а не делает. Это ж надо таким недaлeким быть, годков-то уже немало, наверное.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ Игорь Новиков
Ещё бы интересы граждан своей страны (достойная жизнь, свобода, возможности) начали отстаивать.
Еще бы сами граждане это отстаивали.
Но похоже институт протестов, самоуважения напрочь вытравлен из российского общества.
Будут терпеть и выживать.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Сейчас МОК перевёл тему от общего к индивидуальному.

Нет интересов спортсменов - есть интересы каждого отдельного спортсмена.

Это реальность - которой мы ошарашены.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Теннисный абсолют
Ответ Павел Мельников
Дмитрий Сергеевич - это вообще не политик. Он бы сам удивился, прочитав такую лесть.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sergeev55
Мы?! Кто мы? Токо языком чесать и умеет, ничего он отстаивать не будет. Потом скажет, что это дело олимпийского комитета страны и министерства спорта... вот и всё. Его работа - лишь бы вякнуть по любому поводу, а потом это дела компетентных на то органов...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
несахар
Ответ Игорь Новиков
Ещё бы интересы граждан своей страны (достойная жизнь, свобода, возможности) начали отстаивать.
не-не, сказки о том, что людям нужен высокий уровень жизни и прочие блага, это всё коварные выдумки либералов
это сатанизм если короче
и вообще, как сказал один из главных рупоров кремля, жизнь переоценена
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Domian
Ответ SadButTrue
В Гааге по-моему классный пляж, там вкусную свежую рыбу жарят. Если отправдают, то очень рекомендую ему попробовать!
Рыба это хорошо, полезно)
Как раз Танюшке понравится, она ж спортсменка и за мужем должна паровозиком пойти.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ Теннисный абсолют
Дмитрий Сергеевич - один из самых взвшенных, сдержанных, дипломатичных и интелиггентных политиков мира за последние 30 лет.
Дмитрий Сергеевич - это вообще не политик. Он бы сам удивился, прочитав такую лесть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Игорь Новиков
Ещё бы интересы граждан своей страны (достойная жизнь, свобода, возможности) начали отстаивать.
+12
-1
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий