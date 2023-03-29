Мария Захарова о рекомендациях МОК: «Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам»

назвала рекомендации МОК проявлениями национализма и ксенофобии.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни.

Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека», – заявила официальный представитель МИД РФ.

Захарова призвала все государства и их граждан противостоять подобным «националистическим тенденциям».

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК