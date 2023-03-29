Мария Захарова о рекомендациях МОК: «Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам»
Мария Захарова назвала рекомендации МОК проявлениями национализма и ксенофобии.
Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни.
Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека», – заявила официальный представитель МИД РФ.
Захарова призвала все государства и их граждан противостоять подобным «националистическим тенденциям».
МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные
«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК
Ты веришь в то, что они все красавчики, просто везде русофобы?! Нет!
Это так лентяи директору говорят, что клиент придурок, а они молодцы! Еще раз! чтобы стать гегемоном в мире нужно вернуть конкуренцию в РФ. тогда лучшие люди страны будут работать над задачей и справятся.
У Лаврова за 20 лет полуичлось поссориться со всеми старнами мира, некоторе его терпят за деньги. ПОчему он до сих пор на посту?! где свежая кровь? Алкашка машка уже скоро помрет от отравления в прямом эфире, но ее не меняют! Ее также ненавидит весь мир, а через нее ненавидят Россию.
то, что на западе например мужчина, переодетый в женщину, на сцене крутит попой, это сугубо их проблемы
истерика по поводу лгбт нарочно высосана из пальца, чтобы переключить внимание людей с внутренних проблем на внешние и чтобы на пустом месте отыграть роль защитника традиционных ценностей
Я тебе написал про международные суды и международную (внешнюю) дипломатию!