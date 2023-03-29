Мария Захарова о рекомендациях МОК: «Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам»

Теги МОК Олимпийская сборная России Политика Мария Захарова Легкая атлетика

Мария Захарова назвала рекомендации МОК проявлениями национализма и ксенофобии.

Ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить российских спортсменов к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«Это национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам уже на практике, но не практике маргинальных групп, которые находятся вне закона, вне морали и изгнаны из общества, а то, что исповедуют организации и структуры, являющиеся флагманами общественной международной жизни.

Это не про медали история, это про эксперименты над нашей человечностью, это эксперименты над сутью человека», – заявила официальный представитель МИД РФ. 

Захарова призвала все государства и их граждан противостоять подобным «националистическим тенденциям». 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

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169 комментариев

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BeastI666I
Ответ старые кеды
а я тебе про то,за что нас отстраняют. за сво. израиль бомбит палестину. сша оккупировали сирию. отстраняйте их тоже. справедливо?
нет! нас отстраняют потому что мудаки юристы и лошадь с командой. бездарности и быдло.
Ты веришь в то, что они все красавчики, просто везде русофобы?! Нет!
Это так лентяи директору говорят, что клиент придурок, а они молодцы! Еще раз! чтобы стать гегемоном в мире нужно вернуть конкуренцию в РФ. тогда лучшие люди страны будут работать над задачей и справятся.

У Лаврова за 20 лет полуичлось поссориться со всеми старнами мира, некоторе его терпят за деньги. ПОчему он до сих пор на посту?! где свежая кровь? Алкашка машка уже скоро помрет от отравления в прямом эфире, но ее не меняют! Ее также ненавидит весь мир, а через нее ненавидят Россию.
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tyuiop tyuiop
Ответ ks-1993
это тебе кто сказал? Байден? он такой же законный и избранный, как и наш, как бы вам это не нравилось. Электорат основной в России 40+, а не 18-30, поэтому он ничего не решает
так сирийского диктатора должна выбирать не Россия, а Сирия, поэтому не имеет значения возраст россиян
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Boris Volodin
Ой, их ненавидят, просто так ведь, без причины, на равном месте. Бедняги какие...
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Афанасий Дирихле
Ответ centavr1
а мне кажется, что это ответ на денацификацию и демилитаризацию Украины.
да ладно )
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Oleg Kuznetsov
национализм, ксенофобия, ненависть по этническим, культурным, религиозным и другим мотивам - это то чем занимается сама Захарова судя по ее регулярным заявлениям.
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Strepto
Ответ E Lipen
Машка забыла добавить, что это еще и геноцид
Мария всегда как красная тряпка для всего этого отребья))
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старые кеды
Ответ BeastI666I
причем тут внутренние дела страны?! Я тебе не про внутренние писал!!! ты не читал? Я тебе написал про международные суды и международную (внешнюю) дипломатию!
а я тебе про то,за что нас отстраняют. за сво. израиль бомбит палестину. сша оккупировали сирию. отстраняйте их тоже. справедливо?
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den70
Ответ Коэн Варвар
Выясни для начала значение слова "прокси" в этом контексте. Хотя тебе может оно и ни к чему
Не надо придумывать то, что хочется придумать. НАТО в каждом своём заявлении и решении подчёркивает, что не является стороной и минимизирует риск вовлечение в конфликт. Даже поставки вооружений идут не под эгидой НАТО, а от конкретных стран. Не ищите себе оправданий, их нет
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старые кеды
Ответ nnn4404
а что их в честь советских деятелей надо было переименовать, или именем хозяина твоего великого назвать? Не ведись ты на эту дичь, будь нормальным, это пропаганда наглая. Кадарыв вон тоже воевал против русских, а сейчас герой россии.
насколько я знаю , они носили имена. и одна из них была проспектом ватутина. человека, который освободил киев от оккупации. сколько там погибло мирных жителей за это время? ну и назвали улицы именами фашистских пособников, которые сами тысячами убивали мирных граждан. пропаганда....
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Atsuktuvas
Ответ Коэн Варвар
Ты может не заметил, но воюем с нато. Через прокси, но тем не менее
Если бы не мантра что мы воюеем с нато - вообще позорище было бы. А так хоть ложка меду на самооценку...
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Игорь Ерин
Щас на ТВ один эксперт правильно сказал о выступлении Баха ... Говорит , вместо этой долгой болтовни ,все мог бы выразить в двух словах с немецким акцентом : " Рус , сдавайса!". Вот и осмотрим , совсем сгнили и опидарасились русские спортсмены , если согласятся на это , или хоть немного совести у этих бездельников осталось ...
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несахар
Ответ bengalsckyzh
Пропаганда на федеральных каналах, есть защита традиционных ценностей.
на традиционные ценности в России никто не посягал
то, что на западе например мужчина, переодетый в женщину, на сцене крутит попой, это сугубо их проблемы
истерика по поводу лгбт нарочно высосана из пальца, чтобы переключить внимание людей с внутренних проблем на внешние и чтобы на пустом месте отыграть роль защитника традиционных ценностей
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Dinamik1
Они себя ведут так потому что у нас такие чиновники как она.Дела не делают а одна сплошная говорильня.
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Коэн Варвар
Ответ den70
Только НАТО не пришло.
Выясни для начала значение слова "прокси" в этом контексте. Хотя тебе может оно и ни к чему
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Антон Валериевич
Ответ АГОШКИН Алексей
Меня одно умиляет во всех этих словах,мы создадим многополярный мир!!!! Почему все развитые страны поддерживают США и НАТО? Нас поддерживают только те кому прощаем миллиардные кредиты(банановые республики),те кому помогли удержаться у власти(казахи молодцы слились),Китай,ну как поддерживает покупает по дешёвке нефть и газ,расчеты в юанях,т.е укрепляет их валюту и они не разорвали отношение с западом (т.е они нами пользуются). Я это вижу так,или я ******* ничего не понимаю или наша правящая верхушка ,не хочет признавать что они все ********!!!!
США и НАТО поддерживают прежде всего вассалы США, которые по принципу гегемона навязывают свою точку зрения всем и каждому. У них не ограниченные возможности по применению мягкой силы. У них бесконечные деньги, котрые они сами и печатают, берут в долг десятки триллионов баксов и сами же их и печатают. У них бесконечные финансовые ресурсы. И с помощью этих ресурсов они лоббируют именно те повестки, которые им выгодны. Сплошь и рядом двойные стандарты. В одном Ираке миллион мирняка убили. Сколько санкций за это ввели? Сколько спортсменов отстранили? Во Вьетнаме напалмом выжигали целые деревни, счет погибших тоже на миллионы и что? Каждый год уже пару десятков лет их беспилотники убивают несколько тысяч мирных, есть даже исследования со статистикой и что? Это попутные малозначимые жертвы доя них и никто их за это не наказывает, т.к. у них огромное влияние. Вся суть стратегии англосаксов на протяжении сотен лет - это искусственное создание точек напряженности во всем мире, особенно у потенциальных конкурентов, а сами в это время спокойно развиваются. Все очень просто. Конкуренты вынуждены тратить время и ресурсы на решение проблем, а америкосы спокойно себе развивают технологии. Они помогают своим вассалам взамен полного и тотального подчинения, а если ты не согласен, то санкции. Возьмите простой пример с северным потоком. Они не потянули честную конкуренцию с нашим газом, это очевидно. И они сделали так, что Европа покупает их дорогой газ вместо нашего, хотя ей это не выгодно. Изучайте историю, расширяйте кругозор и вы поймёте как устроен этот мир и какая у запада стратегия.
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несахар
Ответ bengalsckyzh
Пропаганда на федеральных каналах, есть защита традиционных ценностей.
пропаганда на фед каналах есть защита собственной авторитарной власти под прикрытием защиты традиционных ценностей
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ks-1993
Ответ tyuiop tyuiop
ПФ, официальные власти это российская марионетка с нулевым рейтингом сирийцев?
это тебе кто сказал? Байден? он такой же законный и избранный, как и наш, как бы вам это не нравилось. Электорат основной в России 40+, а не 18-30, поэтому он ничего не решает
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BeastI666I
Ответ старые кеды
я ему про фому, он мне про ерему. при чем тут внутренние дела страны? в сша вообще трансы детей стреляют по школам , и поезда с химией сжигают. все прогнило. надо их отстранять!
причем тут внутренние дела страны?! Я тебе не про внутренние писал!!! ты не читал?
Я тебе написал про международные суды и международную (внешнюю) дипломатию!
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BeastI666I
Ответ User Samsung
Меня особенно умиляют разговоры про один народ . При том ,что буряты и чеченцы , которых среди так называемых "освободителей" было большинство , одним народом с украинцами уж точно ее являются
я тебе больше скажу у нас как минимум два депутата госдумы (один из них ватник Милонов) пишут исторические труды о том, что мы финоугры, а украинцы это славяне... То есть мы не то чтобы не один народ! Мы вообще разного происхождения, роду и племени. А то, что империи традиционно используют войска из провинций, это вообще не новость. Так было еще в Древней Греции.
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den70
Ответ Коэн Варвар
Ты может не заметил, но воюем с нато. Через прокси, но тем не менее
Только НАТО не пришло.
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генгбенг
Ответ слесарь Гавриленко
за зимнюю Олимпиаду Лондон особенно бился. это же их любимое
т е дейли мейл и прочие таймсы ничего про сочи и россию не писали!..? окей
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слесарь Гавриленко
Ответ maks44
Н-да... Иронию народ не оценил.
надо ироничный смайлик ставить. тут народ простой
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Ирина Горбунова
Ответ Шубы
вот где точно ненависть все время, так это на лице у Захаровой. У нее уже от этой вечной злости и негатива лицо изменилось. Раньше нормальное было, а сейчас будто перекошено. Все-таки женщина не должна быть такой. Такая мерзотная политота уродует женщин морально. И это потом и на внешности отражается. Меня удивляет, как такие люди живут. Неужели они счастливы с такой ненавистью в сердце каждый день. Неужели человек может быть счастлив, если его работа это лгать каждый день и постоянно? Сколько бы там бабла не получал. И если да, то человек ли это?
Не только у женщин, Вы на все другие рожи посмотрите: Лавров, Володин, Сечин и т.д.
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nnn4404
Ответ старые кеды
ну иди погуляй по проспекту бандеры , по проспекту щухевича. загляни в бабий яр. и подумай немного.
а что их в честь советских деятелей надо было переименовать, или именем хозяина твоего великого назвать? Не ведись ты на эту дичь, будь нормальным, это пропаганда наглая. Кадарыв вон тоже воевал против русских, а сейчас герой россии.
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Pikachu Pikachu
Ответ старые кеды
ну иди погуляй по проспекту бандеры , по проспекту щухевича. загляни в бабий яр. и подумай немного.
Ну в России вот очень любят Сталина, который ссылал целые народы, а Путин носил цветочки к могила фашиста Ильина.
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