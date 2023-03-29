Навка об условиях допуска МОК: «Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли»

Теги Татьяна Навка МОК Олимпийская сборная России Политика ТАСС Фигурное катание

Татьяна Навка высказалась о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх. Если это произойдет, будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы.

С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно.

Уверена, жизнь все расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли.

Но мы все равно будем болеть за наших спортсменов и верить, что справедливость восторжествует», – сказала Навка. 

МОК все-таки возвращает Россию! Но условия допуска – беспощадные

«Это фарс и нарушение прав человека». Официальный ответ нашего спорта на условия МОК

 

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81 комментарий

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Red Sonya
Жители Мариуполя, Херсона, Бахмута даже не знают какие проблемы у Танюши.
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Евгения Гринева
Ответ несахар
Компания Centrum Moscow, которая принадлежит Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в 2022 году заработала рекордные 137 млн рублей. Главные клиенты Песковой правительство Москвы, Минпромторг и другие госструктуры.
Хорошо отмывают патриоты
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nnn4404
Ответ Strepto
Зачем ты вообще на российском сайте?
краснодаром интересуюсь
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IStranger
Ответ Li Lea
Так, они тогда сначала заманивали таких как, ты кредитами , а потом стали всё российское уничтожать gjl под корень и разбазаровать с помощью Горбачева и Ельцена под чесное слово и сделать весь Народ своими вассалами довели до нищиты и прозябания ? А как увидели что Народ России поднялся с колен -Пережить не могут Силы Духа и Мощи России! И Уже Нашу Матушку Россию -Уж Не поставить на колени! Точка.
Вас бы поднять с колен, да за парту посадить. 99% "патриотов" очень плохо с русским языком дружат, тут аналогичный случай в острой форме.
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Ярик01
Ответ Melnikov1968
Когда ломаются судьбы тысяч людей это нормально? А здесь 2 сотни спортсменов не выступят на ОИ, ничего страшного, переживут.
Убитых десятки тысяч, но и беженцев миллионы , а не тысячи. И у каждого судьба сломана, совсем не в хорошую жизнь убежали с детьми.
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Strepto
Ответ nnn4404
как в эту дичь можно верить?
Зачем ты вообще на российском сайте?
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Strepto
Ответ Ярослав Ройс
Так они уже стирают! Как только снег сошел проклятая НАТА кинула на мой миллионный город "грязную бомбу". Всё теперь в говне, мусоре и дороги все в воронках что даже уралы застревают!
И в каком городе ты живёшь? Львов?
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Ярик01
Ответ Ярослав Ройс
Так они уже стирают! Как только снег сошел проклятая НАТА кинула на мой миллионный город "грязную бомбу". Всё теперь в говне, мусоре и дороги все в воронках что даже уралы застревают!
*****, просто бесит тема, как пройтись по аллее до дома, всё закакали собаки НАТО за зиму.
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несахар
Компания Centrum Moscow, которая принадлежит Елизавете Песковой, дочери пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в 2022 году заработала рекордные 137 млн рублей. Главные клиенты Песковой правительство Москвы, Минпромторг и другие госструктуры.
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DrDro
Ответ МТБ
Нет, а зачем? Ты посмотри на ботов, которые вчера были под постом и на реакцию шариковых. Хотя реакция шариковых всегда одна, её даже читать не интересно, там шаблон всегда один и тот же, можно угадывать ответы на все события, ещё до их наступления. Кратко, суть такая - Россия всегда права и всё делает правильно, кто не согласен внутри - предать и иноагент, кто не согласен снаружи - нацист и хочет стереть Россию с лица земли, с такими и воюем. Всё, никакой новой идеи там давно нет. Просто всё, что делает царь-батюшка по умолчанию правильно, сомнению подвергаться не должно, ну и в том духе.
Блин, я даже опешил вчера, увидев люто заплюсованные комментарии про то, как "западный молох скоро падёт" и подобную ересь)
Удивился конечно, но подобным весь топ комментов забит был.
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Alina Kernes
Ответ Jetter
Никто: Абсолютно никто: Навка: Это еще раз доказывает, что они хотят стереть Россию с лица Земли.
Ну, вы сейчас обижаете Дмитрия Анатольевича
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Бобынин
Вчера и сегодня лента Спортса забита репликами персонажей всех известных мировой литературе антиутопий. От замятинского Мы до воннегутовского Механическое пианино. Пир души для любителей литературы)
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tanya_1111
Это еще раз доказывает, что у США очень большие возможности править балом во многих сферах, чего у РФ к сожалению нет.
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Li Lea
Ответ МТБ
Если бы они хотели стереть Россию с лица земли, достаточно было бы не давать ей кредиты и не отправлять гуманитарку в 90е.
Так, они тогда сначала заманивали таких как, ты кредитами , а потом стали всё российское уничтожать gjl под корень и разбазаровать с помощью Горбачева и Ельцена под чесное слово и сделать весь Народ своими вассалами довели до нищиты и прозябания ?
А как увидели что Народ России поднялся с колен -Пережить не могут Силы Духа и Мощи России!
И Уже Нашу Матушку Россию -Уж Не поставить на колени!
Точка.
+1
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Jetter
Никто:
Абсолютно никто:
Навка: Это еще раз доказывает, что они хотят стереть Россию с лица Земли.
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BeastI666I
Ответ Digger86
Разумеется вы не правы, иначе тут был бы явный конфликт интересов. Вероятно это другое
да, да... полностью с вами согласен. Иначе она с ее дражайшим супругом уже сидели бы в тюрьме... Нет, нет. Это мне что-то привиделось. Все таки Россия правовое государство, в котором борются с коррупцией.
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Бартоломью Робертс
Ответ МТБ
Или Мариуполе
Согласен. Одни стирают, другие строят.
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Бартоломью Робертс
Ответ Денис Грибанов
..или Алеппо
Посмотри фото сегодняшнего Алеппо и сравни с Раккой и Мосулом.
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Бартоломью Робертс
Ответ Боевой Бурят Путина
Ну наконец-то «путриотам» спустили методичку, что англо-американские бомбардировки Третьего Рейха в 1945-м и ИГИЛ в 2015-м - это плохо😂 Правда без стратегических бомбардировок территории Германии в 1943-45-м советских «дедов» полегло бы на 3-5 млн больше, а без Хиросимы и Нагасаки - плюс миллион американских и несколько млн японских, включая мирных.
Ну да, а ещё земля плоская и стоит на трёх китах :о))
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МТБ
Ответ Боевой Бурят Путина
Ну наконец-то «путриотам» спустили методичку, что англо-американские бомбардировки Третьего Рейха в 1945-м и ИГИЛ в 2015-м - это плохо😂 Правда без стратегических бомбардировок территории Германии в 1943-45-м советских «дедов» полегло бы на 3-5 млн больше, а без Хиросимы и Нагасаки - плюс миллион американских и несколько млн японских, включая мирных.
Да и советских тоже, они, как бы, тоже были в Японию переброшены.
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Jan T
Уверена, жизнь все расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли

1.Жизнь расставит, правильно Навка.
2. Здесь Навка честно заблуждается -- Запад совершенно ни причём, Россия делает всё своими собственными руками.
3.Интересно, Навку Митрий надоумил выступить, по собственной инициативе или кто-то третий?
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Маргарита В Сафронова
Стиралка сломается)))
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Эзотерический Фундаменталист
и что в этом плохого?
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МТБ
Ответ Бартоломью Робертс
С лица Земли стирают, это примерно как в Хиросиме, как в Дрездене, как в Ракке, как в Мосуле.
Или Мариуполе
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nmnackjbxkasbk
Ответ ВиделЛенина
Танечка, все неприятности России от одного человека и Вы знаете какого.
увы, не одного.
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