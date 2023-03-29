Навка об условиях допуска МОК: «Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли»

высказалась о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.

«С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх. Если это произойдет, будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы.

С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно.

Уверена, жизнь все расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли.

Но мы все равно будем болеть за наших спортсменов и верить, что справедливость восторжествует», – сказала Навка.

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