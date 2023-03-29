Навка об условиях допуска МОК: «Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли»
Татьяна Навка высказалась о рекомендациях МОК по допуску российских спортсменов.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить россиян к международным турнирам в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших СВО.
«С одной стороны, я очень рада за тех спортсменов, которые могут получить возможность принять участие в Олимпийских играх. Если это произойдет, будем болеть за всех наших на Олимпиаде и всем им пожелаем победы.
С другой стороны, вся эта история, когда политики и чиновники вмешиваются в такую искреннюю, честную и эмоциональную сферу, как спорт, ломая судьбы спортсменов, которые вкладывают в спорт свои жизнь и здоровье, просто неправильно.
Уверена, жизнь все расставит на свои места. Это в очередной раз доказывает стремление Запада стереть Россию с лица земли.
Но мы все равно будем болеть за наших спортсменов и верить, что справедливость восторжествует», – сказала Навка.
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Удивился конечно, но подобным весь топ комментов забит был.
А как увидели что Народ России поднялся с колен -Пережить не могут Силы Духа и Мощи России!
И Уже Нашу Матушку Россию -Уж Не поставить на колени!
Точка.
Абсолютно никто:
Навка: Это еще раз доказывает, что они хотят стереть Россию с лица Земли.
1.Жизнь расставит, правильно Навка.
2. Здесь Навка честно заблуждается -- Запад совершенно ни причём, Россия делает всё своими собственными руками.
3.Интересно, Навку Митрий надоумил выступить, по собственной инициативе или кто-то третий?