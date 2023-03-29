Сорин о переходе Ступак: «Пока мы с Юлией решили так, но окончательное решение будет приниматься на тренерском совещании в апреле»

прокомментировал переход лыжницы в его группу.

В сезоне-2022/23 Ступак тренировалась в группе .

«Безусловно, если у спортсменки такой величины, как Юлия Ступак, есть желание тренироваться в моей группе, под моим руководством, то это, конечно же, повышает мою мотивацию в работе. Это приятно.

И если все в итоге сложится, то будем работать. Сейчас идут предварительные переговоры о том, кто из спортсменов в каких группах будет тренироваться в следующем сезоне.

Пока мы с Юлией после личного общения решили так, но окончательное решение будет приниматься на тренерском совещании, которое в апреле пройдет в Кировске», – сказал Сорин.