Бородавко о норвежских спортсменах: «Они очень закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура»

Теги лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Политика Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что в Норвегии существует жесткая цензура.

– Пригласить норвежцев на российские соревнования не хотели бы? Понятен их ответ, но как жест доброй воли.

– Норвегия на сегодняшний день недружественная нам страна. И они ведут по отношению к нам очень агрессивную политику. Мне больше понравилось предложение Юли Ступак – встретиться и обсудить ситуацию с их спортсменами. Они очень все закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура.

На больших соревнованиях – чемпионате мира, Олимпийских играх – у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью. Он все время держит все под контролем, их корректирует, подсказывает, что нужно отвечать.

Хотелось бы встретиться наедине со спортсменами, чтобы и рассказать нашу позицию, и спросить их мнение про нас. По крайней мере, чтобы они не куда-то в пустоту говорили и задавали вопросы, а чтобы они могли спросить напрямую у нас, а мы могли ответить им. И наоборот, они могли ответить нам. Чтобы появилась ясность и понимание.

– Будет странно, если я не спрошу: а у нас цензуры нет?

– Да, конечно, цензура есть, и корпоративная этика, все это есть. Но у нас никто не запрещает никому ничего говорить. Все равно у нас все высказываются, если вы посмотрите – здесь спортсмены дают интервью, у всех очень разноплановые мнения. Это говорит о том, что каждый говорит все, что думает.

Нет человека, который бы отслеживал и указывал, что отвечать и что не говорить. Нет санкционных мер к спортсменам, которые как-то высказались. Как существует в Норвегии, когда после выступления Астрид Якобсен на человека набросились. И непонятно, как она будет жить дальше, – сказал Юрий Бородавко.

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3 комментария

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ivan 07
А Клэбо как посмел поцапаться с собственной федрой ? У нас против Вяльбе даже рот не открывают.
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Leo Bonart
Ответ Konstantin_ZV
ммм. а у наших спортсменов нет цензуры? хоть один может осудить СВО вслух?)
Может и хочет - разные вещи
+1
0
+1
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Konstantin_ZV
ммм. а у наших спортсменов нет цензуры? хоть один может осудить СВО вслух?)
0
-1
-1
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