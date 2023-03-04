Бородавко о норвежских спортсменах: «Они очень закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура»

Тренер сборной России по лыжным гонкам заявил, что в Норвегии существует жесткая цензура.

– Пригласить норвежцев на российские соревнования не хотели бы? Понятен их ответ, но как жест доброй воли.

– Норвегия на сегодняшний день недружественная нам страна. И они ведут по отношению к нам очень агрессивную политику. Мне больше понравилось предложение Юли Ступак – встретиться и обсудить ситуацию с их спортсменами. Они очень все закрытые и политизированные, и у них существует жесткая цензура.

На больших соревнованиях – чемпионате мира, Олимпийских играх – у них есть пресс-атташе, без которого они не имеют права дать ни одного интервью. Он все время держит все под контролем, их корректирует, подсказывает, что нужно отвечать.

Хотелось бы встретиться наедине со спортсменами, чтобы и рассказать нашу позицию, и спросить их мнение про нас. По крайней мере, чтобы они не куда-то в пустоту говорили и задавали вопросы, а чтобы они могли спросить напрямую у нас, а мы могли ответить им. И наоборот, они могли ответить нам. Чтобы появилась ясность и понимание.

– Будет странно, если я не спрошу: а у нас цензуры нет?

– Да, конечно, цензура есть, и корпоративная этика, все это есть. Но у нас никто не запрещает никому ничего говорить. Все равно у нас все высказываются, если вы посмотрите – здесь спортсмены дают интервью, у всех очень разноплановые мнения. Это говорит о том, что каждый говорит все, что думает.

Нет человека, который бы отслеживал и указывал, что отвечать и что не говорить. Нет санкционных мер к спортсменам, которые как-то высказались. Как существует в Норвегии, когда после выступления Астрид Якобсен на человека набросились. И непонятно, как она будет жить дальше, – сказал Юрий Бородавко.

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