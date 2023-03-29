Юрий Бородавко: «Если Ступак сможет в группе Сорина подготовиться лучше, я буду только рад. Никаких конфликтов с ней не было»

Теги лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Егор Сорин Юлия Ступак (Белорукова) Лыжи

Тренер Юрий Бородавко прокомментировал переход Юлии Ступак из его группы в группу Егора Сорина.

– Как принималось решение о переходе Ступак в группу Егора Сорина?

– Это решение было Юли. Так же, как и переход в мою группу перед этим сезоном. Раз Юлия решила, что так будет лучше, и если она сможет в группе Егора подготовиться лучше, я буду только рад.

Поскольку договоренность была, что она вправе выбирать, где и как ей готовиться. Никаких претензий с моей стороны к ней абсолютно нет. Только пожелание, чтобы она сумела подготовиться как можно лучше и вышла на свои прежние кондиции.

Никаких конфликтов абсолютно не было. Со своей стороны я пытался всячески помочь и идти ей навстречу. Думаю, ко мне с ее стороны нет никаких претензий. И наоборот.

– Неизвестно, будет ли в ее подготовке задействован Маркус Крамер?

– Не знаю. На этот вопрос не готов ответить, – сказал Бородавко. 

Юлия Ступак: «Так как у нас любят хот ньюс, сделаю объявление: со следующего сезона буду тренироваться в группе Сорина»

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Беспечный русский бродяга
Разошлись полюбовно. Это прекрасно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий