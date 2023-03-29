Юрий Бородавко: «Если Ступак сможет в группе Сорина подготовиться лучше, я буду только рад. Никаких конфликтов с ней не было»

Тренер Юрий Бородавко прокомментировал переход из его группы в группу .

– Как принималось решение о переходе Ступак в группу Егора Сорина?

– Это решение было Юли. Так же, как и переход в мою группу перед этим сезоном. Раз Юлия решила, что так будет лучше, и если она сможет в группе Егора подготовиться лучше, я буду только рад.

Поскольку договоренность была, что она вправе выбирать, где и как ей готовиться. Никаких претензий с моей стороны к ней абсолютно нет. Только пожелание, чтобы она сумела подготовиться как можно лучше и вышла на свои прежние кондиции.

Никаких конфликтов абсолютно не было. Со своей стороны я пытался всячески помочь и идти ей навстречу. Думаю, ко мне с ее стороны нет никаких претензий. И наоборот.

– Неизвестно, будет ли в ее подготовке задействован Маркус Крамер?

– Не знаю. На этот вопрос не готов ответить, – сказал Бородавко.

Юлия Ступак: «Так как у нас любят хот ньюс, сделаю объявление: со следующего сезона буду тренироваться в группе Сорина»