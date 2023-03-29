Юрий Бородавко: «Если Ступак сможет в группе Сорина подготовиться лучше, я буду только рад. Никаких конфликтов с ней не было»
Тренер Юрий Бородавко прокомментировал переход Юлии Ступак из его группы в группу Егора Сорина.
– Как принималось решение о переходе Ступак в группу Егора Сорина?
– Это решение было Юли. Так же, как и переход в мою группу перед этим сезоном. Раз Юлия решила, что так будет лучше, и если она сможет в группе Егора подготовиться лучше, я буду только рад.
Поскольку договоренность была, что она вправе выбирать, где и как ей готовиться. Никаких претензий с моей стороны к ней абсолютно нет. Только пожелание, чтобы она сумела подготовиться как можно лучше и вышла на свои прежние кондиции.
Никаких конфликтов абсолютно не было. Со своей стороны я пытался всячески помочь и идти ей навстречу. Думаю, ко мне с ее стороны нет никаких претензий. И наоборот.
– Неизвестно, будет ли в ее подготовке задействован Маркус Крамер?
– Не знаю. На этот вопрос не готов ответить, – сказал Бородавко.
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